Muere Kalie McCrystal tras dos semanas de búsqueda en el Cervino

El Merrell Skyrunner World Series ha confirmado con profundo pesar la noticia que la comunidad del skyrunning llevaba semanas temiendo: Kalie McCrystal, desaparecida el pasado 1 de septiembre durante un reconocimiento del Cervino por la vertiente italiana, no ha podido ser encontrada pese a las extensas labores de búsqueda desplegadas durante las últimas dos semanas.

La atleta canadiense fue vista por última vez descendiendo por la ruta de la Cresta del León camino de Cervinia, tras haber alcanzado la cima como parte de su preparación para un intento de récord de ida y vuelta al Cervino. Los equipos de rescate, entre ellos la unidad de montaña de la Guardia di Finanza, llevaron a cabo una amplia operación de búsqueda con helicóptero, dron y a pie, sin lograr localizarla.

McCrystal era una de las corredoras más respetadas y con mayor recorrido del circuito, con años de experiencia en terreno técnico de alta montaña. Esta temporada había arrancado en un gran estado de forma, con victorias en cuatro pruebas del Refugios Skyrace. Su entrega, su calidez y su amor por la montaña la convirtieron en una pieza fundamental de la comunidad del skyrunning.

El comunicado de la familia

La madre de Kalie, Wendy Cooper, y su hermana, Jody McCrystal, han compartido un comunicado público en el que agradecen el trabajo de los equipos de rescate. "Han sido incansables en su profesionalidad, amabilidad y compromiso para encontrar a Kalie. Como familia, ha significado mucho para nosotras saber que se estaba haciendo todo lo posible", señalan, además de agradecer el apoyo de la Policía Montada de Canadá y de la Embajada canadiense.

La familia destaca también el papel de Hillary Gerardi, quien dio la voz de alarma sobre la desaparición de Kalie, así como la movilización de amigos y seres queridos de todo el mundo. "El Cervino es tan majestuoso como implacable. A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terreno técnico de montaña, incluida su experiencia previa en el propio Cervino, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó durante el descenso", explican.

"Esto no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba, y es muy difícil de aceptar", continúa el comunicado. "Kalie era una persona increíblemente especial. Se movía por la vida con la misma dosis de determinación que de diversión. Su ausencia dejará sin duda un enorme vacío en las comunidades en las que estaba tan implicada, tanto en el skyrunning como en Squamish y más allá". La familia concluye encontrando cierta paz al saber que "estaba haciendo lo que la hacía sentir más viva hasta sus últimos momentos, y que permanece entre las montañas, donde se sentía más en casa".

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El Merrell Skyrunner World Series ha señalado que está explorando distintas formas de honrar la memoria de Kalie y su contribución al deporte, y que compartirá los detalles con la comunidad en las próximas semanas. La organización ha trasladado su cariño a la familia, amigos y a toda la comunidad del skyrunning en un momento especialmente difícil.