Movistar Madrid Medio Maratón 2026: la estrategia para conquistar un 21K que pone a prueba cuerpo y mente

Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del running con el Movistar Madrid Medio Maratón 2026, una prueba que no deja indiferente a nadie. Con salida y recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, esta carrera combina historia, ambiente y exigencia. No es un 21K cualquiera: aquí no se gana solo con piernas, sino con estrategia. Con un desnivel acumulado cercano a los 129 metros, saber cuándo apretar y cuándo guardar será clave para cruzar la meta con éxito.

La prueba celebra su 25ª edición, consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional. De aquellos 7.000 corredores de sus inicios a los más de 20.000 actuales, Madrid sigue creciendo en participación pese a la alta competencia en la capital. Además, su ubicación en el calendario la convierte en la puerta de entrada a la primavera, un momento ideal para volver a competir y disfrutar del running en la ciudad.

Estrategia Madia Maraton de Madrid por Sportyhangover Para afrontar con garantías los 21,097 kilómetros, la clave está en dividir la carrera en cuatro bloques y gestionar bien el perfil. Km 0 al 6: Castellana, paciencia obligatoria El inicio en el Paseo de la Castellana marca el tono de la carrera con una subida constante. Aquí toca contenerse, no obsesionarse con el ritmo y priorizar sensaciones. Guardar energía en este tramo es invertir en el final. Km 6 al 13: descenso y terreno rompepiernas Tras coronar, llega un tramo más favorable en Bravo Murillo donde recuperar segundos, pero sin castigar en exceso las piernas. A partir del km 9, el terreno se vuelve irregular: toca adaptarse y mantener un esfuerzo constante. Km 13 al 18: Serrano y el desgaste mental El paso por Serrano exige concentración. Es un falso llano que puede pasar factura. Buscar grupo y mantener el ritmo será clave antes de dejarse llevar ligeramente en la bajada hacia Gran Vía. Km 18 a meta: Sol, el último muro y la gloria El paso por la Puerta del Sol marca el inicio del tramo decisivo. La subida hacia el Congreso es el último gran reto. Superado, todo invita a apretar hasta meta en el Paseo de Recoletos. Aquí ya no se guarda nada.

Consejos clave para el día de carrera

La hidratación será fundamental: no esperes a tener sed y planifica la ingesta cada 7,5-10 km. En Madrid, la carrera empieza realmente en el km 15. Si has gestionado bien la primera parte, es el momento de adelantar y marcar diferencias.

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El Movistar Madrid Medio Maratón no es solo una carrera: es un reto que exige inteligencia, control y ambición. Y como siempre, la recompensa llega en meta