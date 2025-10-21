El movimiento estadounidense que combina 'running' con cerveza y arrasa en España: "Correr con amigos es mucho más motivador que hacerlo solo"

¿Se imaginan poder combinar dos de sus pasiones? El 'running' y la cerveza se unen este próximo 26 de octubre en el Parc del Fòrum de Barcelona con la organización de la duodécima carrera 'Beer Runners', un movimiento que aboga por un estilo de vida activo y por disfrutar de experiencias en compañía.

“Todo esto surgió en España sobre el año 2012, aunque lo importamos de Estados Unidos. Allí nació este movimiento que unía a la gente que salía a correr y terminaba en un bar tomándose una cerveza. Esa filosofía la trajimos a España de la mano de un catedrático de fisiología de la Universidad de Granada. Desde entonces, intentamos convertir el 'running' —un deporte muy de moda pero bastante individualista— en algo más social y divertido. Correr con amigos, con un grupo, es mucho más motivador que hacerlo solo. De ahí nace la filosofía de Beer Runners: correr con otras personas y luego compartir unas cañas y unas tapas", dice a SPORT Dani Quintero, capitán del movimiento Beer Runners en España.

“Hoy somos prácticamente más de 40 grupos repartidos por toda España. Organizamos quedadas semanales para entrenar, y también algunas carreras al año junto a Cerveceros de España. Todo se articula a través de redes sociales y grupos locales que funcionan de forma autónoma. Llevamos ya más de 13 años en marcha", comenta Quintero, ya que se trata de un movimiento social que llevaba más de .cinco años sin una carrera nacional organizada propia.

Imagen del evento Beer Runners en Madrid / Cedida

Así, más de 3.000 participantes se congregarán en el Parc del Fòrum de la Ciudad Condal, donde completarán un recorrido de 5 ó 10 kilómetros en lo que constituye su duodécima convocatoria, con la meta de promover un modo de vida dinámico y saludable y el evento contará con nombres relevantes como el influencer de fitness Cesc Escolá para hacer el calentamiento, el periodista Nacho Pla como 'speaker' y DJ Sofídia, que será la encargada de poner el ritmo durante la jornada.

“En Barcelona, por ejemplo, tenemos un grupo muy activo, y el evento del día 26 será nuestra gran fiesta del año. Organizamos una carrera gratis con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, sin clasificación ni espíritu competitivo. Cada uno corre a su ritmo, elige la distancia sobre la marcha y al llegar a meta le esperan unas cervezas, unas tapas y la camiseta conmemorativa. Queremos que la gente entienda que el deporte es algo divertido, una forma de conexión", asegura Quintero.

Dani Quintero, con los 'Beer Runners' / Cedida

Y es que 'Beer Runners' une dos aspectos fundamentales de nuestra cultura mediterránea, la actividad física y el acto social de compartir una cerveza: “Empezamos con una carrera en Madrid y otra en Barcelona. Algunos nos enamoramos de la idea y formamos grupos estables. Así nacieron los de Madrid, Barcelona, Sevilla… y ahora somos decenas por todo el país. Tenemos esa doble vertiente: las carreras grandes, que son verdaderas fiestas, y las quedadas semanales, más pequeñas pero constantes. Hemos pasado de coordinarnos por Facebook a hacerlo por Instagram y grupos de WhatsApp. Usamos las redes para conectar en la vida real, no solo virtualmente.”

Además, este movimiento tiene vocación social: todo aquel que quiera podrá colaborar con el Comedor Solidario Gregal al entregar alimentos no perecederos (conservas, legumbres, pasta, arroz, aceite, azúcar, sal, productos alimentarios infantiles, etc.) antes de la carrera, junto a la recogida de dorsales. En la edición que se celebró en Madrid el 5 de abril de este año, los 'Beer Runners' consiguieron reunir más de dos toneladas y media de este tipo de productos para el Banco de Alimentos de Madrid, y esperan con ilusión superar este récord en esta convocatoria.

“En todos estos años he vivido historias personales muy bonitas: gente que empezó de cero y terminó corriendo su primer maratón, parejas que se conocieron en nuestras quedadas, amistades que siguen después de años... Organizamos viajes a maratones de toda España y eso crea vínculos muy fuertes. El deporte une muchísimo", dice. "Es una comunidad abierta y acogedora. No es obligatorio tomarse una cerveza después. Hay gente que no bebe alcohol, que prefiere una sin o un refresco, y se lo pasa igual de bien. Lo importante es compartir el momento, disfrutar del deporte y de la compañía. Eso es lo que define a los 'Beer Runners'".