Mount to Coast presenta la M1 en Chamonix, su arma para las ultras de más de 100 km: "Va a ser un 'game changer'"

La semana del UTMB también funciona como uno de los mayores escaparates de material del trail mundial y Mount to Coast ha elegido Chamonix para poner el foco en su nueva M1, una zapatilla concebida específicamente para cuando la distancia empieza a superar la barrera de los 100 kilómetros. Mario Olmedo, noveno en la CCC el año pasado, será uno de los corredores que la pondrá a prueba en uno de los escenarios más exigentes posibles.

La filosofía detrás del modelo parte directamente de la experiencia acumulada con la T1. Nikita Solovykh, director europeo de marketing de Mount to Coast, explica en un reel junto al especialista Javi Ordieres que la marca comenzó a recibir comentarios de corredores que valoraban la T1 para ultradistancia, pero reclamaban un paso más cuando las carreras se alargaban considerablemente. Su cargo como responsable europeo de marketing aparece también recogido en entrevistas previas dedicadas a la marca.

"Nos decían que la T1 iba muy bien para ultra distancia, pero que para distancias que ya superan los 100 kilómetros se les quedaba un poco corta. Entonces dijimos: vamos a trabajar en ello", explica Nikita. De esa necesidad nace una M1 que la propia marca define como su zapatilla all-mountain destinada a carreras largas y con su mayor retorno de energía. La ficha oficial sitúa su peso masculino en 275 gramos, con 38 mm en talón, 34 mm en antepié y 4 mm de drop.

Más protección cuando las horas empiezan a acumularse

Mount to Coast no habla únicamente de una zapatilla para una carrera de 100 kilómetros. El desarrollo contempla atletas que pueden permanecer 10, 15, 20 e incluso 40 o 48 horas en movimiento.

Para responder a ese escenario incorpora la mediasuela JETCELL, un compuesto diferente al de la T1 y que, según Solovykh, busca un tacto más confortable con el paso de las horas. El objetivo de la marca es mantener su habitual equilibrio entre comodidad, reactividad y durabilidad, pero aumentando la protección para ultradistancias extremas.

La suela mantiene Vibram Megagrip, con taco de 4 milímetros, aunque en la M1 la cobertura es completa. Mount to Coast señala oficialmente además el uso de Litebase y Traction Lug.

"Queríamos una zapatilla bien equilibrada entre confort, reactividad y durabilidad. Ese es el equilibrio que buscamos siempre", resume Nikita.

La amplitud y transpirabilidad también han recibido atención. El upper utiliza una construcción diferente y la marca destaca su capacidad para evacuar humedad, una característica especialmente relevante cuando el pie permanece muchas horas dentro de la zapatilla.

Mario Olmedo: "Va a ser un game changer"

Ese desarrollo ha contado con pruebas prolongadas de los propios atletas. Mario Olmedo asegura que lleva prácticamente un año utilizando la M1 y que, salvo cambio de última hora, será su elección para la CCC.

"Voy a llevar la M1 al 99%. Es un zapatillón. La llevamos probando ya casi un año y va a ser un game changer", explicó el español a Trail Running Review a escasos días del UTMB.

Olmedo destaca precisamente los elementos que Mount to Coast ha intentado reforzar: "Muy cómoda, muy estable para tener esa mediasuela tan alta y muy reactiva". También pone especial énfasis en el agarre y utiliza una expresión mucho más gráfica para definirlo: "Esto agarra como gato malo".

La elección no es menor. El español fue noveno en la CCC 2025 y este año quiere volver a moverse alrededor de las 10 horas y 40 minutos. "Me gustaría repetir ese tiempo, aunque es un poco ambicioso", explica. La M1 será, por tanto, una parte importante de su intento de reproducir aquella actuación.

De la MCC a la CCC

Mount to Coast ya ha tenido varias señales positivas durante esta misma semana. Nikita señala que Noémie Lepoutre utilizó la M1 en su victoria en la MCC, un ejemplo que la marca emplea para demostrar que, pese a estar concebida fundamentalmente para grandes ultras, el modelo también puede funcionar en corredores ligeros y distancias menores.

La segunda llegó tras el triunfo del francés Remy Brassac en la TDS, la primera gran prueba de la semana en Chamonix.

La propia ficha de producto la coloca como opción para long-distance trail races, frente a una T1 más ligera y enfocada a terreno técnico. La M1 pesa unos 20 gramos más en la referencia masculina, pero gana altura de mediasuela y protección.

El examen realmente significativo llegará ahora con pruebas como la CCC y el UTMB, donde el deterioro muscular, las bajadas acumuladas y las horas sobre los pies permiten comprobar si esa promesa de confort prolongado se mantiene.

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En el caso de Olmedo, además, la ecuación está muy clara. Quiere volver a correr cerca de las 10h40 que le dieron el top 10 en 2025 y confía en una zapatilla diseñada precisamente para que el paso de las horas penalice menos al corredor. Chamonix será el primer gran escaparate mundial para comprobar hasta dónde llega la nueva M1.