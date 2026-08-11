Mount to Coast presenta la M1, con JETCELL, su espuma de mayor retorno de energía

Mount to Coast ha presentado la M1, una zapatilla pensada para el trail running de larga distancia y construida alrededor de una nueva tecnología de espuma bautizada como JETCELL. La marca china la define como su modelo con mayor retorno de energía hasta la fecha, diseñado específicamente para carreras de montaña de más de 100 millas.

El punto de partida del proyecto fue un problema que la propia marca reconoce como habitual en el sector: las espumas de alto rendimiento suelen obligar a elegir entre ligereza y resistencia. O eran reactivas pero frágiles, o duraderas pero poco dinámicas. Para resolverlo, Mount to Coast fue a buscar inspiración fuera del mundo del running. La materia prima de JETCELL procede de la película protectora que se utiliza en la industria automovilística para blindar la pintura de los coches de gama alta frente a impactos de piedras.

A partir de ahí, la marca aplicó un proceso de espumado supercrítico para transformar ese material en la entresuela de la M1. El resultado, según Mount to Coast, es una zapatilla con el doble de resistencia estructural que las espumas PEBA convencionales, capaz de mantener un rendimiento constante desde el primer hasta el último kilómetro de una carrera larga.

La validación no se quedó en el laboratorio. La marca cedió prototipos con JETCELL a sus atletas para probarlos en competición de alto nivel, y el resultado más visible llegó en junio de 2026, cuando Canyon Woodward debutó en Western States, una de las 100 millas más exigentes y técnicas del calendario, y terminó octavo con un tiempo de 14:45.

La zapatilla ya ha pasado por pruebas de larga duración fuera del laboratorio. El equipo de iRunFar la ha llevado más de 100 millas por terrenos muy variados, desde asfalto hasta pedregales técnicos, y destaca que la entresuela JETCELL mantiene su forma intacta con el paso de los kilómetros, sin arrugas ni zonas hundidas, algo que no siempre ocurre en espumas de este tipo tras un uso tan exigente.

Uno de los puntos más valorados en esa prueba es la estabilidad. Unos pequeños rebordes laterales en la entresuela sujetan el pie y reducen el balanceo típico de las zapatillas con pilas altas, algo que los probadores notaron especialmente en tobillos con tendencia a girar. A eso se suma una base ligeramente más ancha que en modelos anteriores de la marca, lo que refuerza esa sensación de control sin restar dinamismo a la pisada.

La parte superior está fabricada con hilos TPEE que aportan estabilidad sin renunciar a la transpirabilidad, y el sistema de cordones TUNEDFIT permite ajustar por separado el mediopié y el antepié, algo pensado para los cambios de volumen que sufren los pies en carreras de muchas horas. En la puntera, un refuerzo protege el pie cuando la fatiga empieza a notarse en la pisada. La malla ventilada drena bien el agua, la lengüeta llega acolchada, algo poco habitual en zapatillas de trail actuales, y el talón está bien estructurado para fijar el pie sin generar rozaduras.

La suela combina tres tecnologías de Vibram: goma Megagrip con cobertura completa para tracción en cualquier terreno, Litebase para reducir el peso hasta un 30 por ciento sin perder rendimiento, y tacos con microfeatures que aumentan el agarre hasta un 25 por ciento.

En cifras, la M1 pesa 275 gramos en talla US M9, con un drop de 4 milímetros y una altura de pila de 38 milímetros en el talón y 34 en el antepié. La zapatilla estará disponible en varios colores, entre ellos Moss, Oatmeal y Glacier, cada uno vinculado a paisajes de montaña que la marca utiliza como hilo conductor de la campaña.