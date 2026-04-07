Mount to Coast entra en el asfalto con la C1: la marca china estrena su nueva 'supertrainer' sin placa de carbono

Después de hacerse un hueco en el mundo del trail, la firma Mount to Coast mueve ficha en carretera con la nueva C1, una zapatilla que entra de lleno en el segmento de las 'supertrainers' sin placa de carbono y que apunta directamente al típico corredor que quiere sumar muchos kilómetros con protección, estabilidad y alegría en la pisada.

La carta de presentación de esta C1 de la marca china la forman un perfil de 42 mm, un drop de 6 mm y un peso de 267 gramos. Sobre el papel, cifras de zapatilla maximalista, pero con un peso bastante contenido para todo lo que ofrece bajo los pies. Es una zapatilla muy recomendada para tiradas largas, rodajes sostenidos, sesiones de recuperación e incluso ritmos tempo, siempre desde una plataforma muy amortiguada.

En la mediasuela, Mount to Coast apuesta por una construcción de doble capa en la que la parte superior utiliza CircleCELL, una espuma supercrítica ya vista en la H1 y fabricada con materiales sostenibles. Es la encargada de aportar ese tacto más vivo, con retorno de energía y una respuesta que no se queda dormida cuando el entrenamiento pide un poco más de ritmo. Por debajo aparece una capa inferior de EVA engomada, más firme, cuya función es reforzar la estructura del conjunto y mejorar la estabilidad.

La C1 de Mount to Coast vista desde arriba / MOUNT TO COAST

Esa combinación encaja con lo que hoy busca buena parte del corredor popular: mucha amortiguación, sí, pero también una pisada consistente. Y ahí Mount to Coast añade una base más ancha y laterales más altos, dos detalles que deberían ayudar a mantener el pie centrado cuando pasan los kilómetros y la fatiga empieza a castigar la técnica.

Doble cordón en el upper de la C1

En el upper también hay una seña de identidad clara. La C1 incorpora el sistema TUNEDFIT Dual Lacing System, que permite ajustar por separado antepié y mediopié. Es una solución poco habitual y con personalidad propia, pensada para afinar la sujeción y ofrecer un ajuste más preciso, especialmente en la zona media del pie.

Así es la suela de la C1 / MOUNT TO COAST

La Mount to Coast C1, que ya está a la venta desde este 6 de abril, nace para entrenamientos largos, los bloques de acumulación y esos días en los que el corredor quiere sentirse protegido sin perder del todo la sensación de dinamismo. Está en tres colores: Pulse, Ultraviolet y Midnight.

Cómoda, estable, bien armada y con una amortiguación con algo de "pimienta", así se presenta una zapatilla con la que Mount to Coast quiere demostrar que su crecimiento ya no se limita al trail.

La C1 tiene un precio de 180 dólares (alrededor de 155 euros). En hombres está disponible en tallas comprendidas entre el 40 y el 49, mientras que en mujeres se puede comprar de la talla 35,5 a 43.