La Buff Montjuïc Tibidabo 2025 vuelve a cruzar Barcelona de montaña a montaña

La Buff Montjuïc Tibidabo 2025 volverá a ocupar las calles de Barcelona el 1 de noviembre, en una cita que se ha consolidado como una de las carreras más especiales del calendario catalán. En su cuarta edición, la prueba impulsada por Myrna Mates, hija del histórico Francesc Mates —creador de la mítica Cursa de l’Amistat—, ha vuelto a colgar el cartel de 'sold out' en sus dos modalidades: la 10K y la 21K.

El concepto de esta carrera nace de una idea simple y poderosa: unir el mar y la montaña en una sola zancada, recorriendo la ciudad de punta a punta entre dos de sus símbolos más reconocibles, Montjuïc y el Tibidabo. Lo que comenzó como un homenaje se ha transformado en una experiencia colectiva donde la amistad, la naturaleza y el deporte se entrelazan a lo largo de un recorrido tan exigente como inspirador.

Horarios de la Buff Montjuïc Tibidabo 2025

La salida tendrá lugar a las 8:00 horas de la mañana desde el Castell de Montjuïc, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde allí, los corredores iniciarán un descenso por los amplios viales del monte hasta adentrarse en el corazón urbano de Barcelona.

Los dos recorridos de la Buff Montjuïc Tibidabo: 10k y 21k

El trazado atraviesa Poble-sec, Sant Antoni, la Esquerra de l’Eixample, Les Corts y Sarrià, en un itinerario directo, con pocas curvas y pendiente suave que permite disfrutar del ambiente y las vistas.

A partir de ese punto, el recorrido se eleva poco a poco hasta alcanzar el Parc de l’Oreneta, puerta de entrada natural al Parc de Collserola, donde se sitúa la meta.

En total, los participantes de la distancia larga afrontarán 21 kilómetros con un desnivel positivo de 446 metros, un 50% de asfalto y 50% de sendero, y un punto máximo de altitud de 449 metros.

El recorrido de la 21k / BCN

El perfil detallado de la 21k / BCN

Por su parte, los inscritos en la 10K, íntegramente urbana, se enfrentarán a un perfil más asequible —165 metros de desnivel positivo—, perfecto para corredores de todos los niveles.

El recorrido de la 10k / BCN

La Buff Montjuïc Tibidabo presume, además, de ser la carrera con más desnivel de Barcelona, con 640 metros positivos acumulados en su versión completa. Un desafío que aúna el esfuerzo físico con el privilegio de cruzar una ciudad única, combinando vistas al mar, arquitectura modernista y senderos arbolados en un mismo itinerario.

Una prueba sostenible en Barcelona

Pero la prueba no se define solo por su dureza o por la belleza de su recorrido. La organización ha querido reforzar este año su compromiso con la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. En colaboración con el Patronat del Parc de Collserola, el evento adopta la filosofía de impacto 0, destinando un euro de cada inscripción a proyectos de recuperación y mantenimiento del entorno natural. "Es una carrera pionera que no solo fomenta el deporte, sino que también protege el entorno que lo hace posible", destaca Víctor Casanovas, director de la prueba.

Este enfoque ecológico se complementa con acciones formativas para corredores sobre el respeto al medio y el uso responsable de los caminos. Todo ello convierte la Buff Montjuïc Tibidabo en algo más que una simple competición: es una celebración colectiva del deporte al aire libre, donde el esfuerzo se une a la conciencia ambiental y al valor de compartir la experiencia con amigos, familiares y compañeros.

El ambiente de hermandad continuará tras cruzar la meta, con un avituallamiento final y entrega de premios en el Parc de l’Oreneta. La organización ha previsto que el último participante llegue alrededor de las 11:00, momento en que la jornada deportiva se transformará en un encuentro festivo con música y comunidad.

Con todos los dorsales agotados semanas antes de la carrera, la Buff Montjuïc Tibidabo 2025 confirma su éxito rotundo y su crecimiento como una cita imprescindible en el calendario de otoño.