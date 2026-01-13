ESQUÍ
De la montaña al esquí: Gabriela Lasalle brilla en la Vertical de Cerler
La corredora de trail running se llevó la victoria en la categoría U20 de la Vertical de Cerler, cuarta prueba de la Copa de España de Esquí de Montaña
La Vertical de Cerler dejó nombres propios, cronos exigentes y una sensación compartida en la estación altoaragonesa: el esquí de montaña español sigue sumando talento joven con ambición y polivalencia. Y entre todos ellos, uno brilló con especial fuerza. Gabriela Lasalle, corredora de trail y cada vez más consolidada en el skimo, se anotó la victoria en la categoría U20 femenina con un tiempo de 27:48.9.
La prueba, disputada este domingo como cuarta cita de la Copa de España. El recorrido para las categorías absolutas y U20M, diseñado por el Club Montañeros de Aragón de Barbastro junto a la FEDME y la estación de Cerler, propuso 3.450 metros y 872 metros de desnivel positivo desde la cota 1.500 hasta Cogulla (2.372 m), un trazado tan físico como técnico que castigó desde el primer metro.
En ese contexto, Lasalle superó a Erola Rocías (28:36.0) y Emma Bogonez (28:44.0) en un podio U20 que refuerza su posición como uno de los perfiles a seguir del circuito nacional, especialmente por su doble condición de corredora de trail y esquiadora de montaña. Va sexta en la general de su categoría de la Copa de España.
Huguet y Alcalde, vencedores en absoluto
La jornada también coronó a Anna Huguet y Antonio Alcalde como vencedores absolutos. Alcalde se impuso en categoría masculina con un sólido 36:25.0, por delante de Jordi Alis y Daniel Izquierdo, mientras que Huguet firmó el doblete tras ganar el Sprint del sábado y dominar la Vertical femenina con un tiempo de 45:06.8, superando a Clàudia Tremps y Ares Torra.
En las categorías juveniles, nombres como Núria Baleguer, Jimena Hidalgo o Pau Baqué confirmaron el excelente momento de la base, mientras que Lasalle destacó por su capacidad de competir al máximo nivel en un escenario que exige potencia, técnica y cabeza.
La Copa de España continuará el próximo 8 de febrero en Boí Taüll con la prueba Individual, precedida por el Campeonato de España de Relevos y Sprint los días 6 y 7.
