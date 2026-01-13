De la montaña al esquí: Gabriela Lasalle brilla en la Vertical de Cerler

La Vertical de Cerler dejó nombres propios, cronos exigentes y una sensación compartida en la estación altoaragonesa: el esquí de montaña español sigue sumando talento joven con ambición y polivalencia. Y entre todos ellos, uno brilló con especial fuerza. Gabriela Lasalle, corredora de trail y cada vez más consolidada en el skimo, se anotó la victoria en la categoría U20 femenina con un tiempo de 27:48.9.

La prueba, disputada este domingo como cuarta cita de la Copa de España. El recorrido para las categorías absolutas y U20M, diseñado por el Club Montañeros de Aragón de Barbastro junto a la FEDME y la estación de Cerler, propuso 3.450 metros y 872 metros de desnivel positivo desde la cota 1.500 hasta Cogulla (2.372 m), un trazado tan físico como técnico que castigó desde el primer metro.

En ese contexto, Lasalle superó a Erola Rocías (28:36.0) y Emma Bogonez (28:44.0) en un podio U20 que refuerza su posición como uno de los perfiles a seguir del circuito nacional, especialmente por su doble condición de corredora de trail y esquiadora de montaña. Va sexta en la general de su categoría de la Copa de España.

Huguet y Alcalde, vencedores en absoluto

La jornada también coronó a Anna Huguet y Antonio Alcalde como vencedores absolutos. Alcalde se impuso en categoría masculina con un sólido 36:25.0, por delante de Jordi Alis y Daniel Izquierdo, mientras que Huguet firmó el doblete tras ganar el Sprint del sábado y dominar la Vertical femenina con un tiempo de 45:06.8, superando a Clàudia Tremps y Ares Torra.

En las categorías juveniles, nombres como Núria Baleguer, Jimena Hidalgo o Pau Baqué confirmaron el excelente momento de la base, mientras que Lasalle destacó por su capacidad de competir al máximo nivel en un escenario que exige potencia, técnica y cabeza.

La Copa de España continuará el próximo 8 de febrero en Boí Taüll con la prueba Individual, precedida por el Campeonato de España de Relevos y Sprint los días 6 y 7.