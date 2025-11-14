Monk Zero HAUS: minimalismo funcional para correr y vivir con estilo

Monk Performance, la marca española de running lanza su segundo modelo: MONK ZERO HAUS. Este nuevo diseño nace con un propósito claro dentro del universo Monk: traer devuelta la esencia del running, combinando rendimiento y cultura. La Zero HAUS materializa esa visión con una silueta limpia y contemporánea, diseñada para acompañar al corredor tanto en sus kilómetros diarios como en su día a día. Concebida para maximizar la funcionalidad, no busca protagonismo sino utilidad duradera, integrándose con igual fluidez en unos pantalones cortos de correr o en unos vaqueros.

Antes de su lanzamiento, la ZERO HAUS ha superado extensos tests internos para validar cada elemento técnico. Los primeros prototipos acumularon más de 500 kilómetros de uso en diversas condiciones: desde series rápidas en pista hasta rodajes largos en asfalto, pasando por entrenamientos bajo lluvia intensa y calor veraniego. La culminación del programa de pruebas fue la Maratón de Berlín 2025, donde miembros del equipo corrieron su primera maratón, 42,195 km, calzando los prototipos finales. Aquella jornada, inusualmente calurosa, puso a examen la zapatilla en uno de los circuitos más rápidos del mundo – y la HAUS respondió a la altura: ligera, estable y transpirable hasta el último kilómetro, sin signos de fatiga ni incidentes.

A nivel técnico, la HAUS destaca por su construcción minimalista y duradera. El upper (empeine) está fabricado en un tejido técnico de monofilamento – un hilo de alta tenacidad similar al de pesca – que proporciona soporte y flexibilidad sin añadir peso innecesario. La mediasuela utiliza espuma EVA de densidad equilibrada, brindando amortiguación y estabilidad en distancias largas. Por su parte, la suela de goma cuenta con un patrón de alto agarre, pensado para traccionar con seguridad sobre asfalto seco o húmedo. Con un peso aproximado de 290 gramos y un desnivel (drop) de 8 mm, la Zero HAUS se posiciona como una zapatilla versátil, apta tanto para entrenamientos diarios como para acompañar al corredor el resto del día. No es un modelo orientado a batir récords de velocidad, sino a ofrecer lo que muchos corredores populares buscan: comodidad, fiabilidad y autenticidad.

En cuanto a diseño, la Monk Zero HAUS refleja el ADN estético de la marca. Su nombre “HAUS” evoca la influencia de la arquitectura modernista y el minimalismo funcional de principios del siglo XX, alineándose con la idea de fabricar “un objeto construido para durar”. Presenta líneas depuradas y ausencia de ornamentación gratuita y llamativa: no hay grandes logos a la vista ni colores estridentes. El colorway llega en un sobrio tono negro carbón, un guiño a la vez urbano y discreto, que resiste el paso del tiempo tanto en resistencia física como en relevancia estilística. La zapatilla logra así difuminar la frontera entre equipamiento deportivo y complemento de moda minimalista.

HAUS toma su nombre de la arquitectura sobria y funcional. De esa idea de construir desde lo esencial, con equilibrio y proporción. Una zapatilla pensada como una estructura: clara, precisa y atemporal Monk Performance lanzará la Zero HAUS en edición limitada a través de su tienda online oficial, siguiendo su estrategia de drops exclusivos que ha cimentado una comunidad fiel alrededor de la marca. “Monk no es para todo el mundo, y eso es precisamente lo que le da sentido” afirman sus creadores, enfatizando que cada par de HAUS entregado llevará consigo la historia y los valores de la marca. Quien calza unas Monk no lo hace por ostentación, sino para demostrar que entiende lo que de verdad importa: volver a las raíces del correr, con productos hechos con intención, cariño y cultura. La Monk Zero HAUS llega para esos “pocos que saben”(“The few who knows”) – una comunidad pequeña pero real – dispuestos a abrazar una forma diferente de correr y de expresarse a través de ello. En definitiva, la Zero HAUS se erige como un nuevo statement de Monk: la prueba de que la simplicidad también puede rendir.