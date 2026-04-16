Mónica Carrillo (49 años): "Da igual cómo llegue al gimnasio, lo que siempre sucede es que salgo mejor"

Si queremos mejorar nuestro estilo de vida, todo ha de centrarse en dos aspectos importantísimos: por un lado, mejorar nuestros hábitos alimentarios para que sean más saludables y, por otro, hacer ejercicio de manera regular.

En este sentido, la presentadora Mónica Carrillo ha comentado en numerosas ocasiones la relevancia de buscar ejercicios efectivos con el objetivo no solo de mantener la forma, sino de mejorar la salud mental.

"Da igual cómo llegue al gimnasio, lo que siempre sucede es que salgo mejor. Con las endorfinas disparadas y la satisfacción de haber cumplido", comentaba la periodista para ejemplificar cómo vive ella este tipo de experiencia.

No obstante, alcanzar los objetivos estipulados dentro de este tipo de proceso no es una tarea fácil. La propia Mónica Carrillo lo resaltaba también en sus declaraciones: "Hay que sacar tiempo, recursos económicos y la voluntad para conseguirlo".

En relación a esto último, la presentadora comentaba que en el año 2022 tomó una importante decisión para mejorar su estado de salud: "A principios de 2022 me apunté a clases de entrenamientos de fuerza. Eso me animó a retomar el yoga algo después".

En cuanto al tipo de rutina preferido de Mónica Carrillo, la periodista destaca aquella que está compuesta por ejercicios fullbody. O, dicho de otra manera, aquellos que requieren el resfuerzo de varios grupos musculares al mismo tiempo.

Además, Mónica Carrillo también asegura que el hecho de haberse apuntado al gimnasio ha hecho que dé pasos hacia delante en otros apartados de su vida como, por ejemplo, empezar un proceso de terapia para cuidarse a sí misma en otros parámetros importantes.

De esta manera, la presentadora asegura que construir hábitos para hacer ejercicio es uno de los mejores movimientos que ha hecho en su vida: "Levar una vida menos sedentaria y más enfocada en vivir y menos en sobrevivir nos ayuda a sentirnos más sanos, y ojalá más felices".