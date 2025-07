La Molina recibe a los mejores riders con el Campeonato de España y de Europa de Descenso

● Zona de Comella, con 6 circuitos más y una nueva incorporación destacada para este 2025: el circuito Comella DH, diseñado específicamente para acoger pruebas de descenso de alto nivel.

1. Moli: 4,1 km, 376 metros de desnivel, Nivel fácil

2. All for One: 3,06 km, 376 metros de desnivel, Nivel medio

3. Bosc: 1,1 km, 96 metros de desnivel, Nivel medio

4. Txiki Bike Park: 1 km, Nivel fácil

5. Circuit Cross-Country / eBikes: 11 km, Nivel bajo-medio

6. Comella DH: 2,3 km, 436 metros de desnivel