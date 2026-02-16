Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAIL

La mochila de trail de Decathlon que triunfa en el mercado por su ligereza y precio

Con la llegada del buen tiempo, la temporada de trail arranca y si quieres debutar en una carrera o asentarte en una de las míticas debes hacerlo con el material pertinente

Esta mochila KIPRUN marca tendencia en el trail

Esta mochila KIPRUN marca tendencia en el trail / DECATHLON

David Boti

David Boti

Barcelona

En el trail running, elegir bien el material puede marcar la diferencia entre disfrutar la experiencia o sufrirla. Y si hay una pieza clave, esa es la mochila. La KIPRUN 900 15L de Decathlon nace precisamente para acompañar tanto a quien se plantea su primera carrera de trail este año como a quien tiene en el horizonte desafíos mayúsculos como la Tenerife Bluetrail o la Transgrancanaria.

Con 15 litros de capacidad, esta mochila está pensada para pruebas de media y larga distancia donde el material obligatorio deja de ser anecdótico: cortavientos, manta térmica, frontal, reserva de comida, móvil o batería externa.

Incorpora además bolsa de hidratación de 2 litros, un elemento casi imprescindible cuando el calor aprieta o los avituallamientos se espacian. La autonomía deja de ser una preocupación para convertirse en estrategia.

Solo pesa 350 gramos

Uno de sus puntos fuertes es la ligereza —en torno a 350 gramos—, un detalle que cobra importancia cuando se acumulan horas y desnivel.

El ajuste tipo chaleco busca estabilidad y reducir rebotes, algo fundamental tanto para corredores debutantes que aún están afinando sensaciones como para quienes afrontan ultras técnicas en Canarias, donde el terreno volcánico exige concentración y equilibrio constantes.

Así es la mochila de trail que triunfa en el mercado

Así es la mochila de trail que triunfa en el mercado / DECATHLON

La KIPRUN 900 15L también incorpora sistema para transportar bastones en horizontal y compatibilidad con carcaj, soluciones pensadas para recorridos con grandes desniveles como los de la Bluetrail o la Transgrancanaria. Poder guardar y sacar los bastones sin detenerse es más que comodidad: es eficiencia en carrera.

Para quien se estrena en el trail, ofrece margen suficiente para llevar todo lo necesario sin complicaciones. Para el corredor experimentado, aporta capacidad, estabilidad y versatilidad en escenarios de alta exigencia. En ambos casos, la premisa es la misma: que la mochila acompañe, no condicione. Porque en montaña, cada detalle suma.

