Hacer MMA está muy bien, pero si vas a este gimnasio de Madrid, podrás entrenar con campeones mundiales

En los últimos años, el MMA se ha vuelto cada vez más popular en el panorama nacional; siendo muchos los gimnasios que ofrecen entrenamientos centrados en esta disciplina del mundo e las artes marciales.

No obstante, solo unos pocos establecimientos cuentan con el honor de ser el lugar de referencia para campeones mundiales en la materia. Algo que ocurre con aquel que recibe el nombre de 'The Black Panther'.

Este gimnasio fue fundado por Dave y Bene, dos miembros de la antigua banda callejera conocida como Madrid Vandals, la cual también es conocida como uno de los núcleos iniciales de hip-hop en España.

Durante los años 90 y tras participar en varias peleas con otros conglomerados callejeros, Dave y Bene tomaron la decisión de encaminar su vida hacia el MMA, lo cual les llevó a estrenar el gimnasio en el año 2019.

Un lugar que sirve como punto de encuentro para luchadores que cuentan con títulos reconocidos a nivel internacional, siendo Edye Ruiz La Sombra uno de los más reconocibles dentro del gremio.

Este último cuenta con hasta siete cinturones de campeón del mundo y acude de forma asidua a entrenar a 'The Black Panther', situado en la calle del Cidro en el barrio de Carabanchel.

En cuanto al reglamento que hay que seguir dentro del gimnasio, tanto Dave como Bene establecían una pauta clave a través de una entrevista que concedían a ¨El Mundo¨ y que llevan a rajatabla en su local:

"Lo único que exigimos a la gente que venga es que no traiga nada e simbologías ni pensamiento político. Aquí cada uno piensa de manera distinta y somos una piña, lo principal es el deporte", comentaban.