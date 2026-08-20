El mito de los 10.000 pasos se cae: combatir el estar sentado es lo que realmente importa

Desde hace años, los dispositivos tecnológicos —como relojes inteligentes, pulseras de actividad y teléfonos móviles— han popularizado la meta de los 10.000 pasos diarios, transformándola en una norma incuestionable del cuidado personal.

Este objetivo numérico está presente de forma constante en notificaciones, charlas de trabajo y metas personales, como si alcanzarlo garantizara por sí solo una buena condición física. Sin embargo, los datos actuales invitan a examinar esta cifra con mayor flexibilidad.

Más que un requisito estricto, conviene entenderla como una referencia orientativa, postura defendida públicamente por el especialista en actividad física Sergio Peinado a través de sus canales divulgativos en TikTok.

Sergio Peinado, entrenador personal / Archivo

No al famoso mito de los 10.000 pasos

El origen de esta meta no proviene de investigaciones médicas ni de análisis científicos detallados. Surgió en Japón a mediados de los años sesenta a raíz del lanzamiento publicitario de un podómetro denominado Manpo-kei, cuya traducción literal es «medidor de 10.000 pasos».

Se trató originalmente de una campaña comercial y no de una recomendación clínica, aunque la cifra quedó arraigada en el imaginario colectivo como una norma de salud indiscutible. Con los años, la literatura científica ha validado los beneficios de mantenerse activo, si bien matiza la necesidad de ajustarse de forma estricta a ese número en concreto.

Caminar constituye una de las prácticas más eficaces y accesibles para el cuidado de la salud. Su práctica habitual fortalece el sistema cardiovascular, contribuye al control del peso, preserva la masa ósea, aminora los niveles de estrés y mejora la calidad del descanso.

La evidencia sobre el impacto positivo de incrementar la actividad diaria es inequívoca. Sin embargo, considerar la meta de los 10.000 pasos como un umbral imprescindible —asumiendo que los volúmenes inferiores carecen de valor terapéutico— no se ajusta a la realidad científica.

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Diversos trabajos de investigación, incluidos análisis difundidos por publicaciones, señalan que las mejoras notables en la salud comienzan a registrarse con cifras sensiblemente menores, una tendencia especialmente clara en poblaciones de edad avanzada o con hábitos sedentarios previos.

Junto al volumen total de actividad, la forma en que se distribuye a lo largo de la jornada resulta determinante. Sergio Peinado subraya que acumular 8.000 pasos repartidos de manera uniforme y a una intensidad moderada genera mayores beneficios metabólicos que realizar 10.000 pasos lentos en las primeras horas de la mañana y permanecer inactivo el resto del día.

Este enfoque sitúa la inactividad prolongada como el verdadero factor de riesgo a combatir, más allá del registro cuantitativo de un contador. Acciones cotidianas como realizar pausas breves para ponerse en pie, atender llamadas telefónicas mientras se camina o priorizar los desplazamientos a pie contribuyen de manera significativa a regular los parámetros cardiovasculares y reducir las consecuencias negativas del estilo de vida sedentario.