La Mitja de la Salomon Ultra Pirineu 2025: Margarit, Allaire y Chica lideran una carrera explosiva en Bagà

La Salomon Ultra Pirineu 2025 cerrará el domingo 5 de octubre el intenso fin de semana de trail en Bagà con la Mitja Pirineu 21K. Con salida a las 9:30h desde la Plaza Porxada, 1.000 corredores afrontarán una media maratón de alta montaña que recorre enclaves tan icónicos como el Pedraforca, la Serra d’Ensija y el Comabona. Una carrera corta en comparación con la Ultra y la Marató, pero de una intensidad que cada año la convierte en una de las pruebas más seguidas del evento.

Margarit toma el relevo en la masculina

En el apartado masculino se ha confirmado la baja del baganés Jan Torrella, lo que modifica de forma importante el cartel. En su lugar, la gran novedad es la presencia de Jan Margarit (874, Salomon, España), un corredor de élite con proyección internacional que llega como uno de los grandes favoritos. Rápido, explosivo y técnico, Margarit aporta un nivel extra a la Mitja y se perfila como referencia clara.

El francés Killian Allaire (875, Craft) será su gran rival. El galo es especialista en carreras de media distancia y puede poner a prueba la velocidad de Margarit en los descensos técnicos. A ellos se suman corredores con experiencia como Adrián Ivars (862, Scarpa), Gontzal Murgoitio (852, Brooks Trail Runners) y Aniol Pujiula (848, Colibrí Trail Academy), todos con capacidad para pelear por el podio.

Otros nombres destacados son Marcos López (832, Open Team) y Lluís Puigvert (818, Salomon). La segunda alta destacada es Biel Sagués (La Sportiva, España), que aporta frescura y ambición en un perfil de carrera que se adapta muy bien a sus condiciones.

Chica, Llansó y Orgué, favoritas en la femenina

En la categoría femenina también hay novedades. La baja de Moana Lilly (703, WTP Nike Trail) deja libre un hueco en la primera línea, pero su ausencia se ve compensada por el regreso de Laura Orgué (Colibrí Trail Academy, España), una corredora histórica, referente en pruebas de media montaña y con un palmarés que la avala como gran favorita.

La líder natural será Maria Chica (723, Cri Cri, España), que llega con confianza y velocidad para marcar diferencias. Su gran rival es Núria Llansó (718, Salomon, España), sólida y muy consistente en recorridos pirenaicos. Junto a ellas estarán corredoras de enorme nivel como Carrodilla Cabestre (695, La Sportiva), siempre fiable en distancias medias, y Gabriela Lasalle (693, WTP Nike Trail), que aspira a consolidarse entre las mejores.

No hay que olvidar a Clara de Lanuza (691, Pàjarus) y Dalia Alonso (618, Salomon), jóvenes con hambre de sorprender, ni a la propia Orgué, que aporta la experiencia y el magnetismo de una corredora que siempre da espectáculo en Bagà.

Una carrera que gana prestigio

La Mitja Pirineu 2025 se confirma como la prueba que mejor combina espectacularidad y accesibilidad dentro del fin de semana. Para los corredores populares es la oportunidad de vivir la magia de la Ultra Pirineu en un formato más corto, mientras que para la élite supone un escenario perfecto para medirse a alta velocidad en un terreno técnico.

Con Margarit y Allaire como duelo en la masculina, y con Chica, Llansó y el regreso de Orgué en la femenina, la Mitja promete ser la carrera más explosiva de esta edición. Una distancia que, cada año, gana peso en el calendario y convierte a Bagà en el epicentro de un trail de calidad mundial.