La Mitja Marató de Barcelona vuela hacia el récord: 40.000 inscritos en solo una semana

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks avanza a ritmo de récord. La prueba barcelonesa, que celebrará su 37ª edición el próximo 14 de febrero de 2027, está a punto de agotar sus 40.000 dorsales disponibles apenas una semana después de abrir inscripciones, una cifra histórica que confirma el crecimiento imparable de una carrera ya consolidada entre las grandes citas internacionales del calendario runner.

Tras reunir a 36.000 participantes en 2026, la organización se había marcado para 2027 un nuevo reto: alcanzar los 40.000 inscritos. El objetivo, lejos de quedar en una aspiración a largo plazo, está prácticamente cumplido en tiempo récord. La respuesta masiva de corredores y corredoras sitúa a la Mitja Marató Barcelona en una nueva dimensión y refuerza su condición de prueba rápida, multitudinaria y con una identidad muy marcada dentro del circuito internacional.

Barcelona volverá a convertirse el próximo febrero en una gran fiesta del atletismo popular. La carrera combina un recorrido diseñado para favorecer grandes registros con un ambiente especialmente festivo, uno de los rasgos que la han hecho crecer año tras año. Miles de 'runners' eligen la ciudad no solo para buscar marca personal, sino también para vivir una experiencia deportiva completa, en un entorno urbano que acompaña desde la salida hasta la meta.

El circuito, considerado uno de los más rápidos del mundo, será de nuevo uno de los grandes atractivos. La organización destaca que el trazado está pensado para que los corredores puedan competir al máximo nivel, algo que convierte a Barcelona en un escenario ideal tanto para atletas de élite como para populares que persiguen rebajar su tiempo. Pero la Mitja va mucho más allá del cronómetro.

25 puntos de animación

La prueba contará con más de 25 puntos de animación, música en directo, DJs y decenas de miles de personas llenando las calles. Ese componente festivo se ha convertido en una de las claves del éxito del evento, capaz de transformar cada kilómetro en una experiencia compartida entre corredores, acompañantes y ciudad.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, valorará este jueves 21 de mayo, a las 13.00 horas en Casa Gràcia, los datos históricos de inscripción de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks. También participará en el acto Cristian Llorens, director de Assets de RPM Sports.

Escudé ya subrayó la dimensión del salto previsto para 2027: “Con 4.000 dorsales más disponibles, la próxima edición de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks se situará por encima de la mítica cifra de 40.000 participantes y escribirá un capítulo importantísimo en la historia de nuestra prueba. Barcelona sigue trabajando no solo para crecer cuantitativamente, sino para seguir ofreciendo una de las mejores experiencias mundiales del running”.

Cristian Llorens, por su parte, remarcó el carácter diferencial de la carrera: “La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks se consolida como una carrera única, donde la experiencia combina a la perfección una vertiente deportiva y festiva del máximo nivel”.

La experiencia, además, no termina al cruzar la meta. La PaRUNda by Brooks, fiesta oficial postcarrera en el Poble Espanyol, ofrecerá música en directo, sesiones de DJ, gastronomía y activaciones para runners y acompañantes. Una prolongación festiva que encaja con el espíritu de una prueba que ya no solo corre hacia el récord: Barcelona está a punto de colgar el cartel de dorsales agotados con 40.000 inscritos y de situar su Mitja Marató entre las mejores del mundo.