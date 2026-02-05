La Mitja Marató de Barcelona defiende el récord de Kiplimo y exige explicaciones a World Athletics

La organización de la Mitja Marató de Barcelona ha sido informada de la no ratificación del récord del mundo conseguido en la edición de 2025 por Jacob Kiplimo y ha solicitado a World Athletics el informe completo y todas las pruebas en las que se han basado para no homologar la marca lograda por el atleta. Una vez se reciba toda la documentación, se estudiará y, si se considera oportuno, se iniciarán las actuaciones necesarias para demostrar la validez de la marca.

En su página web, World Athletics simplemente afirma que no se ha ratificado el récord porque “las condiciones bajo las cuales el atleta compitió no cumplen con las normas de World Athletics”, sin que se concreten ni detallen cuáles son dichas “condiciones”. En una comunicación posterior enviada a la organización de la Mitja Marató de Barcelona, apuntan a la presunta ayuda que tuvo Kiplimo del coche de cabeza de carrera y a las instrucciones que se le habrían dado durante la prueba. La organización mantiene que la marca lograda por Kiplimo sí cumple con las normas de World Athletics, que no existieron esas supuestas ayudas y defenderá la validez del récord.

La Mitja Marató de Barcelona se ha desarrollado históricamente en estricto cumplimiento del reglamento y bajo los más altos estándares de rigor deportivo y organizativo. Este compromiso es el que ha permitido a la prueba obtener la categoría Gold Label y ser escenario de otros dos récords mundiales en años precedentes.

Durante el último año, la organización de la Mitja Marató de Barcelona se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con World Athletics con el fin de conocer el estado del proceso de ratificación y de poder ofrecer cualquier información adicional que pudiera resultar necesaria. Sin embargo, en todas las comunicaciones mantenidas, la respuesta trasladada siempre fue que la documentación de la que disponían era suficiente y que el informe del Juez Árbitro resultaba concluyente.

Sobre las presuntas ayudas que recibió Kiplimo y que impiden la homologación del récord, cabe destacar que no existe una regla que delimite a qué distancia tiene que situarse el coche de carrera respecto a la cabeza de carrera y que, precisamente, el informe oficial del Juez Árbitro de la prueba, designado por World Athletics, establece de manera expresa y clara que el vehículo no benefició en ningún momento al atleta y que la competición se desarrolló íntegramente conforme a la normativa vigente.

Asimismo, y en relación con las posibles indicaciones que pudiera haber recibido el atleta durante la prueba, la organización quiere dejar constancia de que ni su entrenador ni su agente estuvieron presentes en Barcelona el día de la competición. Del mismo modo, la única persona de su equipo técnico que le acompañó se encontraba en la zona de meta, sin que en ningún caso existiera comunicación ni transmisión de instrucciones durante el desarrollo de la carrera.

Desde la organización de la Mitja Marató de Barcelona seguiremos defendiendo la validez del récord de Jacob Kiplimo, al considerar que fue obtenido cumpliendo estrictamente con lo establecido en el reglamento.