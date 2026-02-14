Mitja Marató de Barcelona 2026: recorrido, horarios, calles cortadas y afectaciones de tráfico

La Mitja Marató Barcelona 2026 es una de las carreras más importantes de running del país y, este domingo 15 de febrero, con salida y llegada en el Parc de la Ciutadella, más de 36.000 corredores de unas 95 nacionalidades se enfrentan un circuito tan rápido como espectacular.

El recorrido oficial destaca por su escaso desnivel (71 m positivos) y sus 25 giros, con la recta más larga —2,54 km— en Gran Via entre los kilómetros 4 y 7, que permitirá encontrar ritmo de carrera antes de girar hacia el Arc de Triomf. La organización ha previsto ocho salidas escalonadas entre las 8:30 y las 10:20 h para evitar embotellamientos y ofrece 30 liebres con ritmos entre 1 h 20 min y 2 h 5 min, lo que facilita encontrar grupos y mejorar la experiencia.

El recorrido de la Mitja Marató de Barcelona 2026

A diferencia de otras medias maratones urbanas, la Mitja barcelonesa conjuga modernismo, mar y ritmo urbano. Tras el cañonazo en el Passeig Picasso, el pelotón se lanza hacia Paseo Isabel II y el Monumento a Colón, donde suele soplar el viento. Posteriormente afronta la subida más larga por Paral·lel, Ronda Sant Pau y Sepúlveda.

La recompensa llega en la Gran Via de les Corts Catalanes, que combina falsos llanos y tramos absolutamente planos, y se enlaza con Bailén y el Passeig Lluís Companys, donde el Arc de Triomf preside el paso al público.

A partir del kilómetro 7,5 el trazado es muy favorable: largas avenidas como Buenaventura Muñoz, Pallars, Llacuna y Perú permiten mantener una cadencia constante. El segundo avituallamiento está en el kilómetro 10,2 y, tras recorrer Rambla Prim, los corredores se enfrentan a la interminable diagonal mar y el bucle del Fòrum. Aquí el viento puede convertirse en enemigo; por eso conviene buscar refugio en grupos y regular las fuerzas.

La vuelta por el Litoral es decisiva: tres kilómetros expuestos al viento con un pequeño repecho que rompe el ritmo. Cuando apenas quedan 1,2 km para la meta, la calle Marina ofrece un leve descenso seguido de una subida suave, y la recta final por Pujades exige el último esfuerzo.

La organización ha afinado la logística para atender a los miles de participantes. La prueba dispondrá de avituallamientos cada 5 km y un punto adicional en el kilómetro 17,5.

Calles cortadas y afectaciones al tráfico en la Mitja de Barcelona

Al igual que en ediciones anteriores, la Mitja Marató conllevará cortes de tráfico y desvíos desde primera hora de la mañana. Aunque el Ayuntamiento publicará las afectaciones exactas los días previos, la edición 2025 brinda una referencia de cómo se planifica la movilidad en el área:

Cortes anticipados : el día previo a la carrera se cerraron al tráfico tramos del Passeig Picasso y el Passeig Pujades para montar la salida y meta, permitiendo solo acceso a autobuses y vehículos autorizados. Es previsible que en 2026 se repita la misma medida.

: el día previo a la carrera se cerraron al tráfico tramos del y el para montar la salida y meta, permitiendo solo acceso a autobuses y vehículos autorizados. Es previsible que en 2026 se repita la misma medida. Cortes durante la carrera : a partir de las 4:30 h del domingo se cerraron Passeig Picasso y Passeig Pujades , entre Wellington y Comerç. Desde las 8:30 h hasta las 12:30 h permanecieron cerradas todas las calles incluidas en el circuito.

: a partir de las del domingo se cerraron y , entre Wellington y Comerç. Desde las permanecieron cerradas todas las calles incluidas en el circuito. Desvíos recomendados : en 2025 se habilitó el acceso a la C‑31 por Selva de Mar y se recomendó entrar al distrito de Sant Martí por la salida 23 de la ronda del Litoral. Para salir se sugirió la calle Zamora o la misma salida 23.

: en 2025 se habilitó el acceso a la por y se recomendó entrar al distrito de por la salida 23 de la ronda del Litoral. Para salir se sugirió la calle o la misma salida 23. Líneas de bus afectadas: durante la edición pasada, 38 líneas de autobús (como D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136, 141, 192 y el Bus Turístic) modificaron su recorrido o tuvieron limitaciones. Aunque los números pueden variar, es previsible que en 2026 la lista sea similar.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda usar el metro durante la mañana de la carrera para desplazarse entre las zonas afectadas. Además, la organización suele facilitar un billete gratuito de metro o bus a cada corredor al recoger su dorsal, para fomentar el transporte público.

Consejos para corredores y vecinos

Planifica tu llegada : revisa tu hora de salida, utiliza el metro (estaciones Ciutadella-Vila Olímpica, Arc de Triomf y Marina son las más cercanas) y llega con tiempo para evitar prisas.

: revisa tu hora de salida, utiliza el metro (estaciones Ciutadella-Vila Olímpica, Arc de Triomf y Marina son las más cercanas) y llega con tiempo para evitar prisas. Atención al viento : entre los kilómetros 17 y 20 el recorrido discurre paralelo a la playa y suele soplar viento. Guarda fuerzas para ese tramo final.

: entre los kilómetros 17 y 20 el recorrido discurre paralelo a la playa y suele soplar viento. Guarda fuerzas para ese tramo final. Respeto al vecindario : si vives en zonas cercanas al circuito, evita usar el coche entre las 8 y las 12:30 h y consulta las rutas alternativas. El Ayuntamiento ofrecerá mapas interactivos de desvíos y horarios en su web municipal.

: si vives en zonas cercanas al circuito, evita usar el coche entre las 8 y las 12:30 h y consulta las rutas alternativas. El Ayuntamiento ofrecerá mapas interactivos de desvíos y horarios en su web municipal. Anima desde casa o en los puntos de animación: trece asociaciones y 650 voluntarios amenizarán la carrera en 24 puntos de animación.

La Mitja Marató de Barcelona 2026 ofrecerá un recorrido rápido y llano, combinando modernismo y litoral, pero implicará cortes de calles y afectaciones al tráfico durante la mañana del domingo 15 de febrero. Si vas a correr, prepara tu estrategia; si vives o te desplazas por la ciudad, consulta las recomendaciones del Ayuntamiento.