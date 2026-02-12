Mitja Marató de Barcelona 2026: guía definitiva para volar hacia tu mejor marca

Barcelona vuelve a situarse en el epicentro del running internacional y lo hace con una prueba pensada para volar. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks 2026, que se celebrará el 15 de febrero, presenta un circuito ideal para buscar marca personal, y Sporty Hangover nos desgrana tramo a tramo las claves del recorrido para conquistar el asfalto barcelonés y cruzar la meta del Arc de Triomf con los brazos en alto.

Con largas avenidas, apenas 71 metros de desnivel acumulado y un trazado muy fluido, la Mitja de Barcelona es una de las medias maratones más rápidas del calendario europeo. Pero conocer el circuito y saber gestionarlo marca la diferencia entre una buena carrera y una mejor marca personal.

Agenda del corredor: recogida de dorsal y horarios

Antes de pensar en los 21,097 kilómetros, toca pasar por la Expo del Corredor en Fira de Barcelona (Pabellón 7).

Horarios de recogida de dorsal:

Viernes 13 y sábado 14: de 09:00 a 20:00 h

Importante: llevar DNI y el correo con el número de dorsal.

La carrera arrancará el domingo 15 a las 08:30 horas desde el Passeig de Picasso, con salidas escalonadas por cajones según color de dorsal para garantizar fluidez desde el inicio.

Análisis del circuito: tramo a tramo Km 0–4: Salida y Paral·lel: Inicio en el Passeig de Picasso, paso por Colón y primer punto clave en el Paral·lel y Ronda de Sant Pau, donde aparece una subida constante. Aquí la consigna es clara: prudencia. No es el momento de ganar segundos, sino de evitar perder energía. Km 4–8: Gran Via: Terreno amplio y favorable. Es el momento de estabilizar el ritmo objetivo y buscar grupo para correr protegido y de forma eficiente. Km 8–13: Sant Martí:Zona rápida por calles como Perú y Pallars. El perfil es llano, ideal para mantener ritmo, pero con algunos giros que obligan a no desconectar. Fundamental cumplir el plan de hidratación. Km 13–19,5: Diagonal y Litoral, el sector decisivo:El famoso “loop” por la Diagonal marca el punto crítico. Al acercarse al mar puede aparecer el viento. Buscar referencia y protección en otros corredores será clave. Aquí se gana o se pierde la marca. Km 19,5–21,097: Recta final hacia el Arc de Triomf: Marina y Pujades conducen hacia la meta. Es momento de progresar, vaciar el depósito y dejarse llevar por el público hasta cruzar el Arc de Triomf, uno de los finales más icónicos del circuito internacional.

Claves para batir tu marca personal

La Mitja de Barcelona premia la inteligencia táctica. La estrategia ideal es correr de menos a más, mantener la cabeza fría en el km 15 y ser valiente en los últimos cuatro kilómetros. La gestión mental será tan importante como el estado físico.

En hidratación, no hay que esperar a tener sed. Aunque el clima suele ser favorable, la humedad mediterránea puede jugar su papel. Aprovechar cada avituallamiento es parte del plan.

Después de la meta: la celebración

Tras el esfuerzo, la ciudad ofrece el broche perfecto con la PaRunda (Après Race Party) en el Poble Espanyol desde las 13:00 horas, un espacio para celebrar la medalla, compartir experiencias y cerrar una jornada que va mucho más allá de una carrera.

La Mitja Marató de Barcelona 2026 no es solo un 21K. Es velocidad, mar, ciudad y miles de historias personales cruzando la misma meta.