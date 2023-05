Miryam Nuñez: “Las marcas se tienen que dar cuenta de que somos mujeres guerreras”

La ciclista del equipo Massi Tactic acaba de completar La Vuelta Femenina

La ciclista ecuatoriana Miryam Nuñez, de 28 años, es una de las últimas incorporaciones del equipo femenino Massi Tactic. Fue campeona de la Vuelta a Colombia en 2020, y acaba de participar en la nueva edición de La Vuelta Femenina, a pesar de estar recuperándose de una lesión. Uno de sus grandes objetivos es participar en los JJOO de París 2024.

¿Cómo ha ido La vuelta?

Ha sido un reto muy fuerte, muy, muy duro... Pero estoy contenta de haberla terminado. Y quiero agradecer al equipo por haberme tenido en la lista y haber podido vivir esta experiencia.

A principios de año venías con buena forma, pero tuviste que parar por una caída sufrida hace un mes.

Sí, no pude hacer bici durante diez días, y retomarlo otra vez fue un poquito complejo, especialmente para participar en La Vuelta. El nivel en Europa es muy alto, iban pasando las etapas, se iba viendo la velocidad, llegaba el día de la montaña y el nivel era muy duro. Las chicas están muy fuertes.

Vienes del equipo Liro Sport de Colombia, y llevas tan solo dos meses en España.

Sí, aunque el año pasado ya estuve aquí, pero no pude hacer la primera temporada porque tuve un accidente, me atropellaron y durante seis meses no pude hacer nada de bici. Imagínate dejarlo durante tanto tiempo, sin poder caminar, en terapias, no sabía si iba a volver a la bici o no... Pero estoy feliz, amo lo que hago, disfruto de todo esto y también el saber hasta dónde una puede llegar a tolerar el dolor.

El ciclismo femenino está creciendo cada vez más en nuestro país y también a nivel internacional, con cada vez más mujeres federadas. ¿Cómo ves la evolución del deporte?

Se está viendo un claro apoyo al ciclismo femenino, pero obviamente siempre va a hacer falta un poco más. El nivel que hoy en día ya llevan las corredoras World Tour es casi similar al de los hombres. Poco a poco va creciendo y espero que en el futuro, el apoyo sea aún mayor. Además, saber que los equipos europeos muestran interés en tener a corredoras de Latinoamérica, como es mi caso, es muy positivo.

Entonces, ¿ya se puede vivir como profesional en el ciclismo femenino?

Sí, yo diría que sí. Obviamente es duro llegar, aunque ahora mismo no tengo un salario aquí en Europa. Pero en Ecuador tengo patrocinadores y tengo una beca deportiva del Ministerio del Deporte. Así que sí, yo diría que sí se puede vivir de esto.

¿Crees que la gran difusión mediática que ha recibido La Vuelta Femenina es un factor más para que las marcas y las federaciones apoyen más a las ciclistas profesionales?

Eso me parece totalmente espectacular, porque así como los chicos tienen sus carreras, que son solamente para ellos, creo que nosotras como mujeres también necesitamos dar ese espectáculo que también dan ellos. Las marcas se tienen que dar cuenta de que somos mujeres guerreras, que hacemos una gran vuelta de siete días, que tenemos esa fuerza de voluntad y que somos muy fuertes en todos los sentidos.