Miquel Corbera y Gabriela Lasalle ganan la primera Port del Comte Skyrace

La Port del Comte Skyrace vivió este pasado domingo 19 de julio un estreno espectacular. La primera edición de la prueba reunió a 500 corredores entre sus dos distancias, la 21K y la 12K, en una jornada emocionante.

En la distancia reina, los 21 kilómetros, Miquel Corbera se proclamó campeón con un tiempo de 2:02:07, por delante de Jan Margarit (2:06:19) y Francesc Cabrero (2:07:08).

En categoría femenina, la victoria fue para Gabriela Lasalle, que completó el recorrido en 2:33:50, seguida de Sara Roca (2:35:11) y Clara de Lanuza (2:39:28).

Gabriela Lasalle, en el centro, ganó la Port Compte Skyrace / ROGER CAMPRUBI

Corbera firmó así un triunfo sólido en el debut de una prueba que promete convertirse en una cita fija del calendario de montaña, imponiendo un ritmo que ninguno de sus perseguidores pudo igualar en los tramos finales.

Lasalle, por su parte, se llevó la primera victoria femenina de la historia de la carrera, un triunfo con el que queda inscrita para siempre en el palmarés de esta nueva skyrace.

Imagen de la salida de la prueb / PORT COMPTE SKYRACE

Uno de los momentos más emotivos del día se vivió precisamente en el punto más alto del recorrido, por el que pasaron tanto Corbera como Lasalle camino de sus respectivos triunfos.

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La 12K también ofreció una competición muy disputada, con victoria de Marc Masana (1:10:19) en categoría masculina y de Àmbar Tomàs (1:24:25) en la femenina.