Miles de runners extranjeros eligen el Santa Eulària Ibiza Marathon para 2026

Ibiza no solo es sinónimo de playas, atardeceres y calas escondidas. También es una isla que cada vez late con más fuerza al ritmo de las zapatillas. El Santa Eulària Ibiza Marathon ha logrado en apenas ocho ediciones transformar un destino turístico icónico en un referente del deporte europeo. Y la edición de 2026 promete superar cualquier expectativa: a falta de seis meses para su celebración, ya cuenta con más de 2.500 corredores inscritos.

La cita, que tendrá lugar el sábado 18 de abril, es un ejemplo perfecto de cómo el turismo y el deporte pueden caminar (y correr) de la mano. De esos 2.500 inscritos, un 70% son extranjeros, y la mitad del total son mujeres, un dato que refuerza el atractivo del evento para el público femenino y consolida su carácter diverso e inclusivo.

El país con mayor representación será Reino Unido, con más de un 20% del total de participantes, lo que significa que uno de cada cinco corredores llegará a Ibiza desde las islas británicas. A continuación se sitúan Países Bajos (11%), Italia (8%) y Francia (7%), sin olvidar la presencia de corredores de Colombia, Canadá, Argentina o Venezuela, que aportan el toque transoceánico a la prueba.

Tres pruebas en Ibiza

El Santa Eulària Ibiza Marathon no solo ha crecido en número de participantes: lo ha hecho también en prestigio. En solo dos años se ha convertido en el evento deportivo más multitudinario de la historia de la isla, un logro que no se explica únicamente por su dimensión atlética. Parte de su encanto reside en la experiencia completa que ofrece a quienes se atreven con sus tres distancias —12K, 22K y 42K— y desean, además, descubrir la isla de una forma distinta.

El recorrido vespertino, con salida a media tarde, permite a los corredores disfrutar del atardecer mediterráneo mientras avanzan por los paisajes costeros de Santa Eulària, una experiencia tan sensorial como deportiva. El clima templado del mes de abril ayuda a vivir la carrera sin el agobio del calor veraniego, y muchos participantes aprovechan su viaje para combinar kilómetros con turismo local.

Imagen de la prueba del pasado año / MARTI MILLA

La gastronomía ibicenca, que mezcla raíces mediterráneas con influencias internacionales, es otro de los atractivos que convierten la prueba en una escapada perfecta. Desde los arroces marineros hasta las propuestas vanguardistas de los restaurantes de la zona, todo invita a saborear la isla más allá del esfuerzo deportivo.

Organizado por Talentum Group, el evento mantiene su esencia bajo el lema #RunAndFeel, un mensaje que define a la perfección el espíritu que lo envuelve: correr, sentir y vivir. Su organización ha conseguido posicionar al Santa Eulària Ibiza Marathon como una de las pruebas más codiciadas del calendario europeo, tanto para amateurs como para runners experimentados que buscan algo más que una marca personal.

Las inscripciones siguen abiertas para todas las modalidades y las previsiones apuntan a que, un año más, los dorsales volverán a agotarse. La combinación de paisaje, deporte, clima y estilo de vida mediterráneo convierte a esta carrera en algo más que una competición: es una invitación a disfrutar de la isla corrie