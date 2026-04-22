Miki Codina, entrenador personal: "Estos es lo que hay que hacer para empezar a notar cambios físicos en pocos días"

El verano ya está a la vuelta de la esquina. Para quienes ya han comenzado la operación bikini, van por buen camino. Sin embargo, a quienes aún no han empezado, les resultará más complicado alcanzar su mejor forma física a tiempo para lucir un buen cuerpo en la playa.

Sin embargo, el entrenador personal Miki Codina, conocido en redes como @mikicodina.entrenadorpersonal, compartió un vídeo en Instagram, donde desveló lo que hay que hacer para perder peso y tonificar, especialmente para todas aquellas personas que superan los 30 años.

En primer lugar, aclaró que el proceso "no es tan fácil", pero aún hay tiempo. Muchas personas se piensan que lo más efectivo es "entrenar duro" o "comer menos", pero la solución no es esa.

La clave es llevar a cabo tres cambios, algo que hará que "empieces a notar resultados en semanas", según compartió Codina.

El primer aspecto que hay que llevar a cabo es dejar de entrenar sin estructura, debido a que pasas de "hacer por a hacer" a seguir un plan con progresión. "Menos improvisar y más estrategia", señaló.

El entrenador personal aseguró que es fundamental priorizar la proteína en las comidas: "No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Esto ayuda a mantener músculo mientras pierdes grasas".

El último consejo que otorgó es la importancia de descansar, ya que puedes recuperar "energía" para afrontar el siguiente día.

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Por último, el entrenador personal quiso dejar claro que "no necesitas hacer todo perfecto, pero sí lo correcto de manera constante".