Mikel Izquierdo, experto en Ejercicio Físico, lo deja claro: “Las pesas mandan. Lo de caminar 10.000 pasos ya no es suficiente”

El paso del tiempo es algo que, de una forma u otra, nos inquieta a todos. No tanto por los años en sí, sino por lo que pueden traer consigo: menos energía, cambios físicos o esa sensación de que ya no somos los mismos.

Sin embargo, asumir que envejecer es parte natural de la vida cambia por completo la perspectiva. La manera en la que afrontamos el día a día, nuestra actitud y cómo cuidamos de nosotros mismos influyen directamente en cómo vivimos esa etapa.

Los 10.000 pasos ya queda corto

En ese sentido, mantenerse activo juega un papel fundamental. No se trata de hacer grandes esfuerzos, sino de incorporar movimiento a la rutina dentro de nuestras posibilidades.

Llevar una vida dinámica, cuidar el cuerpo y mantenerse en marcha ayuda no solo a sumar años, sino a que esos años se vivan con mayor bienestar, autonomía y, sobre todo, con ganas.

Aunque caminar es una actividad automática, se puede hacer de forma incorrecta si no prestas atención / IM Médico

Durante años se ha repetido casi como un mantra: caminar todos los días es la clave para envejecer mejor. Y no es casualidad, porque numerosos estudios han demostrado que mantenerse activo ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como los problemas cardiovasculares, la diabetes o incluso la osteoporosis. Sin embargo, esa idea tan extendida empieza a quedarse corta.

Tal y como explica Mikel Izquierdo, las recomendaciones clásicas —como salir a andar media hora o alcanzar los famosos 10.000 pasos— ya no encajan del todo con la realidad de muchos adultos mayores, especialmente aquellos que arrastran varias condiciones de salud.

Aunque el entrenamiento de fuerza progresivo es fundamental para mantener la musculatura y evitar que el cuerpo se debilite con el tiempo, Mikel Izquierdo advierte de un error bastante común: no siempre se entrena con la intensidad adecuada. Ya sea con pesas o en máquinas, muchas personas se quedan cortas sin darse cuenta.

Para explicarlo, recurre a una comparación sencilla: el ejercicio funciona como un medicamento. Si la “dosis” es demasiado baja, el efecto es prácticamente inexistente. Es decir, entrenar sin la carga o el esfuerzo suficiente puede dar la sensación de estar haciendo algo útil, cuando en realidad apenas tiene impacto real en el cuerpo.