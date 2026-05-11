Mika Takishima, entrenadora japonesa de 94 años: "estos cuatro ejercicios son la clave para perder peso y mantenerse fuerte"

La historia de Mika Takishima ha dado la vuelta al mundo por demostrar que nunca es tarde para empezar a cuidarse. A sus 94 años, esta entrenadora japonesa se ha convertido en todo un referente del envejecimiento activo gracias a un método basado en ejercicios sencillos, constancia y movimiento diario.

Lo más sorprendente es que Takishima comenzó a entrenar a los 65 años, después de darse cuenta de que había ganado peso y perdido movilidad, algo muy habitual en personas de su edad.

Décadas más tarde, terminó convirtiéndose en instructora profesional y creadora del conocido método 'Takimika', una rutina diseñada especialmente para fortalecer el cuerpo sin someterlo a impactos agresivos.

Según explica la entrenadora, la clave no está en entrenamientos imposibles ni en pasar muchas horas en el gimnasio, sino en mantener el cuerpo activo todos los días: "lo último que quiere nuestro cuerpo es perder músculo", dice con rotundidad.

Una mujer haciendo sentadillas / Sport.es

Su rutina se basa en cuatro ejercicios muy simples que ayudan a mejorar la fuerza, el equilibrio y la movilidad, sobre todo en personas mayores de 50 años:

La sentadilla con equilibrio , en la que se levanta una pierna tras bajar el cuerpo para trabajar estabilidad y piernas.

, en la que se levanta una pierna tras bajar el cuerpo para trabajar estabilidad y piernas. La ' libélula ', un ejercicio para espalda y brazos que se hace inclinando el tronco hacia delante y elevando los brazos lateralmente mientras se activan los omóplatos.

', un ejercicio para espalda y brazos que se hace inclinando el tronco hacia delante y elevando los brazos lateralmente mientras se activan los omóplatos. La ' reverencia ', enfocada en fortalecer hombros, brazo y abdomen con una flexión controlada del cuerpo.

', enfocada en fortalecer hombros, brazo y abdomen con una flexión controlada del cuerpo. Un ejercicio de rodillas al pecho para trabajar el core y mejorar al mismo tiempo la estabilidad.

Como habrás comprobado por ti mismo, el método Takimika apuesta por ejercicios de bajo impacto y fáciles de adaptar a cualquier edad. Una filosofía promovida por Mika Takishima que combina actividad física, actitud positiva y constancia diaria.