Miguel Heras: "UTMB no vibra conmigo, pero vuelvo para acabarla bien"

Miguel Ángel Heras (Béjar, 1975) regresa a Chamonix con una mezcla de ilusión, experiencia y honestidad brutal. El salmantino, referencia del trail español, vuelve a sus 50 años la línea de salida de las 100 millas del UTMB Mont-Blanc 2025 tras meses de molestias que le impidieron estar en la edición anterior. "Sigo teniendo la ilusión, me apetece. He podido encadenar buenos entrenamientos últimamente, así que tengo buenas sensaciones y ganas de estar allí otra vez", resume en una entrevista durante el pódcast de TrailRun especial sobre la UTMB.

No es una relación sencilla. Heras reconoce que UTMB “no vibra” con él: demasiados años intentando cuadrar una carrera que, por circunstancias, se le ha resistido. Por eso su objetivo es tan claro como íntimo: "Lo que busco es estar satisfecho de terminar; llegar a meta, sea el puesto que sea, en el tiempo que sea, y poder irme con buen recuerdo". En un escenario donde el foco suele desplazarse a favoritos, ritmos de vértigo y apuestas de podio, Heras rebaja el ruido: su desafío es gestionar.

El verano le devolvió continuidad y calma. Entrenó en su sierra y también en Picos de Europa, junto a su hermano Robert. Más que sumar desnivel, buscó aire mental: “A veces conviene para la mente cambiar de zona, salir de la zona de confort, y lo hemos disfrutado bastante”.

La gestión, insiste, será el corazón de su plan: escuchar sensaciones, medir ritmos, no excederse. "Salir con algo predeterminado no suele funcionar. Quiero estar muy centrado en mi carrera y en mi ritmo. En 100 millas lo que declina la balanza entre acabar y no acabar son múltiples factores pequeños".

No mira al resto de favoritos de UTMB

Fiel a su estilo, no mira la lista de inscritos. Ni comparativas, ni marcajes. “Para mí es absurdo. El factor complejo es la distancia y la propia carrera. Allí nos veremos”. La experiencia le enseña que UTMB es un ecosistema con vida propia: de noche, el estómago cambia; con el frío, también la cabeza; a partir de cierta hora, las piernas son otras. Y en ese tablero, la estrategia no es tanto seguir a nadie como evitar errores.

La versión 2025 le encuentra menos pendiente del quién y más concentrado en el cómo. No renuncia a competir —está en su ADN—, pero lo hace desde una madurez que convierte la meta en un triunfo personal.

Si llega ese "buen sabor de boca" del que habla, será la victoria que faltaba en su historia con Chamonix. Si no, volverá a intentarlo. Porque Heras no se explica sin esa obstinación luminosa: insistir hasta que UTMB, por fin, vibre con él.