Miguel Ángel Peinado, entrenador personal: "La clave para adelgazarte es caminar 10 minutos después de las comidas"

Aún quedan varios meses, pero muchas personas ya comienzan a ver el verano en el horizonte. Por eso, algunos ya se han apuntado al gimnasio para empezar a preparar la operación bikini 2026. El objetivo es claro: lucir un buen cuerpo en la playa.

Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física. El último en pronunciarse ha sido el entrenador personal Miguel Ángel Peinado, más conocido en Instagram como @miguel.trainer, quien ha desvelado el mejro truco para perder peso.

En primer lugar, el experto en fitness empieza diciendo que "sabías que caminar 10 minutos después de las comidas puede ayudarte a adelgazar".

El principal motivo que aporta es que ayuda a mejorar la digestión, pero no es lo único positivo, ya que también mejora el control del azúcar en sangre.

El entrenador personal desvela que "tu cuerpo gestiona mejor la energía, lo que hace que acumula menos grasa. De esta forma te sentirás menos pesada y con más energía".

Estos son los principales beneficiones

Caminar ayuda a controlar la glucosa, pues los músculos en movimiento absorben y utilizan el exceso de azúcar de los alimentos, evitando picos de glucosa. También ayuda a quemar calorías, ya que activa el metabolismo de manera temprana y contribuye directamente a la pérdida de peso.

Por otro lado, los estudios señalan que el movimiento suave después de comer modifica la forma en que el organismo procesa los nutrientes y las señales entre el intestino y el cerebro.

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Por último, Miguel Ángel Peinado sentencia diciendo que "es un truco muy fácil y que casi nadie lo hace".