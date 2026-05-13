Miguel Ángel Peinado, entrenador personal: "¿Te ves hinchado aunque entrenas bien? Puede que sea por estas razones"

Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano y la mayoría de los españoles apura al máximo para llegar en plena forma física. Algunos optan por dietas agresivas y otros por hacer ejercicio, tanto en el gimnasio como al aire libre. Los más comprometidos combinan ambas opciones.

Sin embargo, el entrenador personal Miguel Ángel Peinado advirtió de que incluso siguiendo una dieta y entrenando con regularidad, es posible sentirse hinchado, una situación que puede generar incomodidad.

En primer lugar, el experto en fitness dijo que la principal razón de sentirte hinchado es la retención de líquidos, especialmente por el exceso de sodio y la poca ingesta de agua.

Esto genera una acumulación excesiva de líquido en los tejidos, produciendo hinchazón, pesadez, aumento de peso rápido y dolor, entre otras consecuencias.

Otro de los aspectos que puede generar hinchazón es la mala digestión: "Puede ser porque comes demasiado rápido, pero también porque estás ingiriendo más comida de la que tu cuerpo puede procesar cómodamente".

El entrenador personal desveló dos causas más: el estrés y la falta de sueño, factores que provocan inflamación.

Las distintas soluciones que propuso fueron beber más agua al día para evitar que esto ocurra. También es fundamental comer alimentos naturales y ricos en fibra.

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Con todo ello, el creador de contenido fitness concluyó diciendo que "vas a controlar mejor el estrés".