Michelle Ditto, entrenadora personal: "Los ejercicios de pie pueden ser increíblemente efectivos para fortalecer el core"

La palabra core, núcleo en inglés, hace referencia a los músculos abdominales, lumbares, glúteos, pelvis y la musculatura profunda de la columna. Este centro de gravedad es el responsable de mantener el equilibrio y la postura cuando hacemos cualquier actividad física.

Habitualmente, muchas personas realizan abdominales en el suelo para ejercer este grupo muscular. No obstante, la entrenadora Michelle Ditto afirma lo siguiente en un artículo de 'Eat This, Not That'.

"Los ejercicios de pie pueden ser increíblemente efectivos para fortalecer el core, tanto si eres atleta y buscas mejorar tu rendimiento como si estás recuperando fuerzas después del parto", explica en el citado medio.

Ditto cuenta con más de 12 años de experiencia como bailarina profesional, coreógrafa y profesional del fitness. La entrenadora está especializada en entrenamiento centrado al movimiento para personas adultas y adolescentes.

Actualmente, es vicepresidenta de Entrenamiento y Técnica en Pure Barre, donde desarrolla estrategias para la activación del core. "Si bien ejercicios como los abdominales son una forma eficaz de activar los músculos abdominales, es importante considerar que el core consta de más", afirma la profesional.

Sentadillas en casa / Seva Levytskyi / Freepik.

La preparadora física subraya que el core es fundamental para realizar actividades como "caminar, jugar con los niños en el suelo y cargar todas las bolsas de la compra de una sola vez". Además, también puede ayudarte a conseguir tus objetivos específicos de "fitness, estética y/o rendimiento".

Durante los ejercicios de pie también se trabaja el equilibro. En este sentido, suelen involucrar más músculos y rangos de movimiento. "Lo que puede aumentar el gasto calórico e implicar beneficios adicionales", añade en la publicación de 'Eat This, Not That'.

Para ello, la entrenadora sugiere varios ejercicios de pie para fortalecer el core. Las variaciones de sentadillas, estocada y remo inclinado son especialmente útiles para este grupo muscular. Además, también recomienda la abducción de pierna de pie, la segunda posición amplia y la countertop paralela.