Michael Pollan, periodista experto en ciencia: "Pensamos en el café como el té o una bebida, pero es una droga"

En un reciente vídeo compartido por ZOE, el reconocido periodista y divulgador científico Michael Pollan conversa con Tim Spector, uno de los investigadores más influyentes en el ámbito de la nutrición y la salud intestinal.

Durante la charla, ambos abordan algunas de las cuestiones que más interés generan actualmente entre quienes buscan mejorar su alimentación y bienestar.

Cuidado con el exceso del café

Uno de los aspectos más llamativos de la conversación gira en torno al café. Michael Pollan explica que, lejos de ser únicamente una bebida estimulante, la evidencia científica actual apunta a que su consumo puede tener efectos positivos tanto en la salud cardiovascular como en la diversidad del microbioma intestinal, un factor cada vez más relacionado con el estado general de salud.

La charla también profundiza en el impacto de los alimentos ultraprocesados y en cómo estos pueden influir en nuestro comportamiento alimentario. Según los expertos, muchas veces los antojos no dependen únicamente de la fuerza de voluntad, sino que están condicionados por mecanismos biológicos y por la forma en la que determinados productos están diseñados para resultar especialmente atractivos.

La comida procesada es capaz de provocar más adicción que las drogas, y la industria lo sabe / SPORT

Otro de los temas tratados es el papel de la cafeína en el organismo. Michael Pollan y Spector analizan qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando consumimos café de manera habitual, así como algunas de las razones que explican por qué esta bebida sigue siendo objeto de estudio dentro de la comunidad científica.

Por último, ambos destacan la importancia de la diversidad vegetal en la dieta. Incorporar una mayor variedad de plantas, frutas, verduras, legumbres o frutos secos se asocia con un microbioma más rico y saludable, algo que podría tener beneficios a largo plazo para el organismo.