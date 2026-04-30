Michael Betts, entrenador personal: "Las plataformas vibratorias no son la solución mágica ni un sustituto del ejercicio tradicional"

En los últimos años, se ha popularizado el uso de las plataformas vibratorias entre los influencers fitness. Este dispositivo está cada vez más presente entre los creadores de contenido y las redes sociales, pero hay muchos usuarios que dudan sobre su efectividad.

Las plataformas vibratorias tienen como objetivo tonificar los músculos, mejorar el equilibrio, aliviar molestias y bajar de peso, entre otros. Según Mayo Clinic, la vibración corporal puede ofrecer algunos beneficios para la salud, "pero no está claro si estan adecuado como ejercicio regular".

El citado medio explica que "a medida que la máquina vibra, transmite energía al cuerpo, forzando a los músculos para que se contraigan y relajen decenas de veces por segundo".

Michael Betts, entrenador personal y director de TrainFitness, aseguró en CNET que "las plataformas vibratorias no son la solución mágica ni un sustituto del ejercicio tradicional".

Las mejores plataformas vibratorias para tonificar sin salir de casa / Freepik

Según el experto, "los beneficios son modestos y funcionan mejor cuando se combinan con otras formas de entrenamiento". No obstante, un estudio publicado en la National Library of Medicine en 2021 concluyó que "podría ser un método de ejercicio alternativo para potenciar el efecto de entrenamiento de fortalecimiento".

Además, otra investigación publicada en 2007 descubrió "el potencial de prevenir o revertir la pérdida de masa muscular esquelética relacionada con la edad, conocida como sarcopenia", en hombres mayores de 60 años.

Habitualmente, las plataformas vibratorias son seguras para la mayoría de usuarios. Ahora bien, Betts afirma que pueden tener riesgos como cualquier otro ejercicio.

Entre los mismos, el especialista advierte sobre "el agravamiento de afecciones preexistentes, mareos temporales y tensión en las articulaciones si se usan incorrectamente".