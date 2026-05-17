El método de Jeff Nippard, respaldado por la ciencia, para conseguir hombros más grandes en 7 pasos

En el video, Jeff Nippard no se limita a recomendar ejercicios al azar ni a repetir los típicos consejos de gimnasio. El creador de contenido canadiense plantea una guía muy concreta para trabajar los hombros de forma inteligente, poniendo el foco en cómo estimular correctamente cada parte del deltoides para ganar volumen y mejorar la forma del músculo.

A lo largo de los siete pasos, el culturista combina principios respaldados por estudios científicos con técnicas que muchas personas pasan por alto en sus rutinas.

De esta manera tendrás unos hombros más grandes

Su propuesta busca desarrollar de manera equilibrada las tres zonas clave del hombro —la parte frontal, lateral y trasera—, algo fundamental no solo para conseguir una apariencia más ancha y redondeada, sino también para mejorar la estabilidad y el rendimiento en otros ejercicios.

Por eso, es recomendable que sigas los siguientes consejos que el creador de contenido ha dejado en sus redes sociales si quieres llegar a tener unos hombros más grandes: