SALUD
El método de Jeff Nippard, respaldado por la ciencia, para conseguir hombros más grandes en 7 pasos
El popular creador fitness explica qué ejercicios, rangos de repeticiones y errores debes tener en cuenta si quieres desarrollar deltoides más grandes de forma eficiente
En el video, Jeff Nippard no se limita a recomendar ejercicios al azar ni a repetir los típicos consejos de gimnasio. El creador de contenido canadiense plantea una guía muy concreta para trabajar los hombros de forma inteligente, poniendo el foco en cómo estimular correctamente cada parte del deltoides para ganar volumen y mejorar la forma del músculo.
A lo largo de los siete pasos, el culturista combina principios respaldados por estudios científicos con técnicas que muchas personas pasan por alto en sus rutinas.
De esta manera tendrás unos hombros más grandes
Su propuesta busca desarrollar de manera equilibrada las tres zonas clave del hombro —la parte frontal, lateral y trasera—, algo fundamental no solo para conseguir una apariencia más ancha y redondeada, sino también para mejorar la estabilidad y el rendimiento en otros ejercicios.
Por eso, es recomendable que sigas los siguientes consejos que el creador de contenido ha dejado en sus redes sociales si quieres llegar a tener unos hombros más grandes:
- Jeff Nippard advierte que, en ejercicios como las elevaciones laterales, muchas personas dejan que los trapecios hagan el trabajo y los hombros pierdan tensión. Por eso recomienda centrarse en mover el peso “hacia los lados”, como si se sostuviera una pala en vertical.
- Aunque muchos apuestan por el “menos es más” en el gimnasio, Jeff Nippard cree que entrenar hombros solo una o dos veces por semana puede ser un error si se busca ganar masa muscular. En lugar de añadir más series en una sola sesión, recomienda repartir el trabajo en tres o cuatro días, especialmente con ejercicios de aislamiento como elevaciones laterales y aperturas posteriores.
- Jeff Nippard defiende que la clave para ganar masa muscular en los hombros está en progresar poco a poco en cualquier press vertical, ya sea con barra, mancuernas o máquinas. Su consejo es simple: aumentar el peso de forma gradual para generar más tensión mecánica en los deltoides, algo que considera fundamental para estimular la hipertrofia.
- A mitad del vídeo, Jeff Nippard explica que bajar el porcentaje de grasa corporal puede hacer que los hombros se vean más grandes y definidos. Al reducir la grasa en la cintura y alrededor de los deltoides, aumenta la separación muscular y se consigue un aspecto más ancho y tridimensional.
- Nippard explica que cada músculo trabaja distinto según el movimiento: se acorta al levantar el peso y se estira al bajarlo. Por eso recomienda aprovechar todo el rango de movimiento en ejercicios como las elevaciones laterales, ya sea con mancuernas o cable, para activar mejor los hombros y sacar más partido a cada repetición.
- Jeff Nippard explica que para ganar músculo hay que aumentar poco a poco la tensión muscular. Por eso recomienda la “doble progresión”: subir repeticiones antes de aumentar el peso, ya que incluso una repetición más ayuda a seguir progresando.
- Jeff Nippard explica que el deltoides es mucho más complejo de lo que parece: no solo tiene tres cabezas, sino siete segmentos musculares con funciones diferentes. Por eso recomienda trabajar el hombro desde varios ángulos, incluyendo ejercicios intermedios como elevaciones en Y o movimientos posteriores a 45 grados para estimularlo de forma más completa.
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