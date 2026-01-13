OUTDOOR
Método CaCo: la fórmula que triunfa entre los principiantes
Alternar minutos de caminata y trote suave permite que el cuerpo se adapte al esfuerzo progresivamente, reduce lesiones y se convierte en una puerta de entrada ideal al running.
El running se ha consolidado como uno de los deportes más practicados en España. Según un estudio reciente de Strava, el 43 % de los usuarios planea participar en un evento grande en 2025, pero muchos no saben cómo empezar. Aquí surge el método CaCo, que consiste en alternar intervalos de caminar y correr para mejorar la resistencia de forma gradual. Este sistema es ideal para personas que llevan tiempo sin hacer ejercicio o que se inician desde cero, porque minimiza el riesgo de lesiones y evita el abandono.
El plan clásico de CaCo dura ocho semanas. Las primeras dos semanas se combinan 3 minutos caminando y 2 corriendo, repitiendo el ciclo entre cuatro y seis veces. En las semanas tres y cuatro se invierte el reparto: 2 minutos caminando y 3 corriendo.
A partir de la semana cinco, se camina un minuto y se corre cuatro; en la séptima y octava se camina un minuto y se corre cinco. Al final, la persona es capaz de correr 20 – 30 minutos seguidos sin fatigarse. Este enfoque no solo mejora la capacidad aeróbica, sino que mantiene la motivación, pues las sesiones son manejables y se percibe progreso constante.
El éxito del método CaCo se entiende si se miran las tendencias de consumo de fitness. La generación Z, según Strava, prioriza las actividades en grupo y la socialización. El CaCo se puede realizar con amigos, permitiendo que personas con diferentes niveles de forma compartan entrenamientos.
Además, al reducir impactos y exigencias, es inclusivo para quienes tienen sobrepeso o problemas articulares. Otra ventaja es que permite descubrir el placer de correr sin exigirse marcas; la velocidad no importa, lo importante es sentirse cómodo.
Para sacar el máximo partido al CaCo se recomienda escuchar al cuerpo, usar calzado adecuado, calentar antes de cada sesión y estirar al terminar. Complementar con ejercicios de fuerza y movilidad ayuda a prevenir lesiones.
Después de completar el plan, se puede incrementar la distancia o probar un 5K, como sugieren muchos expertos. El CaCo no solo es una técnica de entrenamiento; es una filosofía que aboga por disfrutar del proceso. En un momento en el que el bienestar mental es una prioridad, correr alternando con caminatas es una forma amable y eficaz de incorporar el deporte a la vida diaria.
