Así es el método 12-3-30: la rutina en cinta de 30 minutos que se ha vuelto tendencia

En los últimos meses, el método 12-3-30 se ha convertido en tendencia en redes sociales. Esta rutina de entrenamiento ha pasado de plataformas como Instagram y TikTok a los gimnasios. Con esta técnica, podrás aumentar los beneficios de caminar y puede ser de gran ayuda para conseguir tus objetivos.

Este sistema fue ideado por la influencer de salud y belleza Lauren Giraldo. La norteamericana publicó un vídeo en su canal del YouTube explicando el método: "Estaba fuera de forma y no tenía una buena relación con el fitness en ese momento".

"Encontré que muchos de los consejos y entrenamientos de fitness online eran extremadamente abrumadores e imposibles de seguir a largo plazo", cuenta Giraldo. Hay una gran variedad de ejercicios clásicos, pero no todos se adaptan a los principiantes.

Por este motivo, es importante escoger un ejercicio que disfrutes y que funcione para ti. En este caso, si salir a correr todavía te cuesta y quieres hacer un ejercicio cardiovascular, esta rutina de entrenamiento puede ser una opción ideal.

Un hombre corriendo en cinta / FREEPIK.

"Descubrí que una inclinación de 12 por ciento y una velocidad de 3 durante 30 minutos en una cinta de correr era lo suficientemente fácil como para hacerlo con frecuencia, pero lo suficientemente exigente como para sentirme realizada después", asegura la creadora de contenido.

Además de la eficacia del método, Giraldo destaca que la sencillez del mismo "fue lo que me llevó al gimnasio todos los días y sentó las bases para mi viaje de fitness y salud". De hecho, podrías comenzar con una inclinación más baja o menor velocidad.

Según 'Health.com', una de las principales virtudes de esta técnica es que al tratarse de caminar tiene un bajo impacto para tus articulaciones. Las caminatas son un ejercicio excelente para reducir el estrés y aumentar la actividad en la vida cotidiana.

Ruslan Bulatov, Coordinador Fitness en Metropolitan Badalona, aseguró a la revista ¡HOLA! que "con una práctica constante de este ejercicio acompañado de una alimentación adecuada y unos buenos hábitos saludables, se puede lograr una pérdida de grasa progresiva, tonificar las piernas y glúteos, mejorar la capacidad cardiovascular y reducir el cansancio en actividades diarias".