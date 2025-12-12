Merrell Skyrunner World Series 2026: calendario, carreras, fechas y 250.000€ en premios

La Merrell Skyrunner World Series se prepara para un 2026 de trail de alto voltaje. El circuito de referencia del skyrunning reduce su calendario a 19 pruebas, pero gana en tensión competitiva, con más dinero en juego, un sistema de puntuación revisado y un mapa que combina nuevos territorios con clásicos para los corredores de cielo.

La temporada arrancará el 22 de febrero en Argentina con Cuatro Refugios, estreno absoluto y una de las siete carreras rojas, pruebas que reparten un 50% más de puntos y serán clave en la lucha por la general. Junto a ella, Acantilados del Norte y Gorbeia Suzien en España, Matheysins (Francia), Ueda (Japón), Yading (China) y la nueva Beast of Big Creek en Estados Unidos marcarán el ritmo de una clasificación en la que la estrategia valdrá casi tanto como las piernas.

El resto del calendario se completa con 12 carreras blancas repartidas por Europa, Asia y América, donde repiten nombres instalados en el imaginario del aficionado como Calamorro, Sobrescobio, Andes Mountain Skyrace, Matterhorn Ultraks Extreme o el Trofeo KIMA. En total, 12 países y 4 continentes para una liga cada vez más global que, pese a la expansión, mantiene un fuerte anclaje en España, escenario de cinco citas y de la gran final.

La novedad deportiva llega con el sistema de puntuación. Para optar a la general, los atletas deberán completar al menos cuatro carreras más la SkyMasters, que volverá a disputarse en el Marató dels Dements el 7 de noviembre. Solo contarán los cuatro mejores resultados —con un máximo de dos ROJAS— más la final, que otorgará el doble de puntos. Estar en la SkyMasters tampoco será gratis: exigirán haber corrido cuatro pruebas y firmar al menos un top-20.

Calendario de las Skyrunner World Series 2026

Cuatro Refugios (NUEVO) – 22 de febrero – Argentina – ROJO

Merrell Andes Mountain Skyrace – 7 de marzo – Chile – BLANCO

Acantilados del Norte – 14 de marzo – España – ROJO

Calamorro Skrace – 11 de abril – España – BLANCO

Penang Skyrace – 26 de abril – Malasia – BLANCO

Skyrace des Matheysins – 3 de mayo – Francia – ROJO

Ueda Skyrace – 4 de mayo – Japón – ROJO

Skyrace des Gorges du Tarn – 7 de junio – Corea del Sur – BLANCO

Yading Skyrace – 20 de junio – China – ROJO

Ibarra Skyrace – 28 de junio – Ecuador – BLANCO

Cordillera Blanca Skyrace – 5 de julio – Perú – BLANCO

Beast of Big Creek (NUEVO) – 1 y 2 de agosto – EE. UU. – ROJO

Matterhorn Ultraks Extreme – 22 de agosto – Suiza – BLANCO

Trofeo KIMA – 23 de agosto – Italia – BLANCO

Maga SkyMarathon – 5 de septiembre – Italia – BLANCO

Gorbeia Suzien – 27 de septiembre – España – ROJO

Mt. Kinabalu Climbathon – 18 de octubre – Malasia – BLANCO

Sobrescobio Skyrace – 24-25 de octubre – España – BLANCO (FINAL SUB-23)

Marato dels Dements – 7 de noviembre – España – BLANCO SkyMasters

El circuito también sube la apuesta económica: 250.000 euros en premios a lo largo del año, con 100.000 € reservados para los reyes y reinas de la clasificación final y un bonus para los tres primeros antes de llegar a Dements. Además, el Trofeo Esteban Olivero Sub-23 regresará como pasarela para la nueva hornada de talentos, con final en Sobrescobio.

Con este cóctel de dinero, estrategia, nuevas sedes y el regreso de carreras legendarias, la Merrell Skyrunner World Series 2026 se dibuja como una temporada de transición hacia un modelo más profesional sin perder la esencia salvaje que hizo grande al skyrunning.