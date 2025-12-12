TRAIL
Merrell Skyrunner World Series 2026: calendario, carreras, fechas y 250.000€ en premios
El circuito mundial de skyrunning recorta su calendario a 19 carreras, estrena sistema de puntos, reparte 250.000€ y volverá a coronar a sus campeones en el Marató dels Dements
La Merrell Skyrunner World Series se prepara para un 2026 de trail de alto voltaje. El circuito de referencia del skyrunning reduce su calendario a 19 pruebas, pero gana en tensión competitiva, con más dinero en juego, un sistema de puntuación revisado y un mapa que combina nuevos territorios con clásicos para los corredores de cielo.
La temporada arrancará el 22 de febrero en Argentina con Cuatro Refugios, estreno absoluto y una de las siete carreras rojas, pruebas que reparten un 50% más de puntos y serán clave en la lucha por la general. Junto a ella, Acantilados del Norte y Gorbeia Suzien en España, Matheysins (Francia), Ueda (Japón), Yading (China) y la nueva Beast of Big Creek en Estados Unidos marcarán el ritmo de una clasificación en la que la estrategia valdrá casi tanto como las piernas.
El resto del calendario se completa con 12 carreras blancas repartidas por Europa, Asia y América, donde repiten nombres instalados en el imaginario del aficionado como Calamorro, Sobrescobio, Andes Mountain Skyrace, Matterhorn Ultraks Extreme o el Trofeo KIMA. En total, 12 países y 4 continentes para una liga cada vez más global que, pese a la expansión, mantiene un fuerte anclaje en España, escenario de cinco citas y de la gran final.
La novedad deportiva llega con el sistema de puntuación. Para optar a la general, los atletas deberán completar al menos cuatro carreras más la SkyMasters, que volverá a disputarse en el Marató dels Dements el 7 de noviembre. Solo contarán los cuatro mejores resultados —con un máximo de dos ROJAS— más la final, que otorgará el doble de puntos. Estar en la SkyMasters tampoco será gratis: exigirán haber corrido cuatro pruebas y firmar al menos un top-20.
Calendario de las Skyrunner World Series 2026
- Cuatro Refugios (NUEVO) – 22 de febrero – Argentina – ROJO
- Merrell Andes Mountain Skyrace – 7 de marzo – Chile – BLANCO
- Acantilados del Norte – 14 de marzo – España – ROJO
- Calamorro Skrace – 11 de abril – España – BLANCO
- Penang Skyrace – 26 de abril – Malasia – BLANCO
- Skyrace des Matheysins – 3 de mayo – Francia – ROJO
- Ueda Skyrace – 4 de mayo – Japón – ROJO
- Skyrace des Gorges du Tarn – 7 de junio – Corea del Sur – BLANCO
- Yading Skyrace – 20 de junio – China – ROJO
- Ibarra Skyrace – 28 de junio – Ecuador – BLANCO
- Cordillera Blanca Skyrace – 5 de julio – Perú – BLANCO
- Beast of Big Creek (NUEVO) – 1 y 2 de agosto – EE. UU. – ROJO
- Matterhorn Ultraks Extreme – 22 de agosto – Suiza – BLANCO
- Trofeo KIMA – 23 de agosto – Italia – BLANCO
- Maga SkyMarathon – 5 de septiembre – Italia – BLANCO
- Gorbeia Suzien – 27 de septiembre – España – ROJO
- Mt. Kinabalu Climbathon – 18 de octubre – Malasia – BLANCO
- Sobrescobio Skyrace – 24-25 de octubre – España – BLANCO (FINAL SUB-23)
- Marato dels Dements – 7 de noviembre – España – BLANCO SkyMasters
El circuito también sube la apuesta económica: 250.000 euros en premios a lo largo del año, con 100.000 € reservados para los reyes y reinas de la clasificación final y un bonus para los tres primeros antes de llegar a Dements. Además, el Trofeo Esteban Olivero Sub-23 regresará como pasarela para la nueva hornada de talentos, con final en Sobrescobio.
Con este cóctel de dinero, estrategia, nuevas sedes y el regreso de carreras legendarias, la Merrell Skyrunner World Series 2026 se dibuja como una temporada de transición hacia un modelo más profesional sin perder la esencia salvaje que hizo grande al skyrunning.
- Real Madrid - Manchester City, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Lo que no se vio del Madrid - City: Guardiola 'meó' con la suya, Zidane estuvo en el Bernabéu y el club silenció la pitada
- Así queda la clasificación de la Champions League tras la jornada 6
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, sobre el Athletic Club: 'Es una discriminación intolerable; hasta podría ser ilegal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...
- La convocatoria del Madrid para recibir al Manchester City...con Mbappé