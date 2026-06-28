Merillas tercero y Antonio Martínez sexto: España brilla en el Marathon du Mont-Blanc 2026

El Marathon du Mont-Blanc 2026 tuvo un domingo con protagonismo para el trail español. Manuel Merillas ha terminado tercero en el 42K de Chamonix con 3:41:43, y Antonio Martínez Pérez ha acabado sexto con 3:51:16. Dos españoles en el top 10 de una carrera que reunía a más de 350 atletas de élite de todo el mundo, en lo que supone uno de los mejores resultados colectivos del trail español en una prueba internacional de esta magnitud.

El ganador de la jornada ha sido el suizo Rémi Bonnet, que ha vuelto a Chamonix después de perderse la edición de 2025 por una fractura de estrés en la tibia y ha firmado su mejor actuación en la carrera. 3:33:14 y nuevo récord del curso masculino, mejorando su propio registro de 2024 (3:30:56) y dejando la marca muy por encima del récord histórico de Kilian Jornet (3:30:00, 2013). Bonnet es el perfil ideal para este recorrido: subidas largas y sostenidas, terreno técnico alpino y una bajada final hacia Chamonix por Flégère que exige precisión y confianza. El suizo tiene todo eso y esta mañana lo ha demostrado.

Frédéric Tranchand, campeón del mundo de trail corto 2025 y campeón de Europa 2026, ha terminado segundo con 3:35:46, a 2:32 del ganador. Era el candidato francés más esperado y ha respondido con una actuación sólida que no ha podido con la superioridad de Bonnet en los tramos de subida.

Y ahí, en el tercer cajón, Manuel Merillas. El corredor gallego de New Balance llega a Chamonix con un historial que incluye la victoria en Zegama-Aizkorri 2023 y múltiples podios en el circuito internacional de trail y montaña. Su 3:41:43 le coloca a 8:29 del ganador pero en una posición que refleja exactamente lo que Merillas es: un corredor completo, consistente en los momentos clave, capaz de aguantar con los mejores del mundo en terreno técnico de alta montaña. Este tercer puesto en el Mont-Blanc refuerza su candidatura como uno de los hombres más fiables del circuito europeo.

Antonio Martínez, con el dorsal 12 de ASICS Trail Team, ha cerrado una carrera muy sólida con 3:51:16 en la sexta posición. El español ha ido de menos a más, algo habitual en su perfil de corredor que gestiona muy bien los tramos de montaña sostenida y que en los últimos kilómetros suele recuperar posiciones. Sexto en el Marathon du Mont-Blanc es un resultado de altísimo nivel en un campo que incluía al campeón del mundo, al campeón de Europa y a varios de los mejores especialistas del planeta en esta distancia.

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El top 10 masculino lo completan Adrien Briffod (4.º, 3:46:20), Kevin Kibet de Kenia (5.º, 3:46:42), Loïc Robert (7.º, 3:53:10), el también español Miquel Corbera en octava posición con 3:53:35, Sammy Rotich Chelangat (9.º, 3:54:00) y Pierre Galbourdin (10.º, 3:54:54). Tres españoles en el top 10: Merillas, Martínez y Corbera. Un resultado colectivo que no se veía en esta prueba desde hace años y que dibuja un estado de forma del trail español en formatos de media montaña que merece ser subrayado.