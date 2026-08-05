Merche (52 años): "Antes me zampaba cuatro donuts y me quedaba tan tranquila. Ahora, pues, un aguacate"

Merche es una de las figuras del mundo de la música de España más exitosas de las últimas décadas. Con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, la gaditana ha tenido que adaptarse a muchos cambios, como el de su cuerpo. Ahora, ha hablado sobre ello y los cambios de su rutina.

Merche habla acerca de los cambios que ha realizado en su rutina

Para comenzar, Merche explica que se despierta todos los días entre las 7 y las 7:30 de la mañana. No importa si es día laboral o fin de semana, siempre sigue la misma rutina: se levanta, se toma un café y se va a dar un paseo.

La cantante considera que es necesario disfrutar de estos pequeños momentos que ofrece el día a día, antes de sumergirse en la intensa rutina que ha definido una carrera musical tan activa como la suya.

Merche también habla acerca de su rutina física. La cantante asegura que durante muchos años le fue fácil ser delgada sin tener que tomar medidas especiales. De hecho, asegura que se 'zampaba' cuatro donuts y se quedaba igual.

No obstante, con el paso de los años entendió que era necesario empezar a incorporar rutinas físicas que le ayudaran a poder seguir rindiendo durante sus giras. Así fue que empezó a practicar yoga, pilates y entrenar fuerza.

Merche participará en "Tu cara me suena 10" y desvela a quién quiere imitar / sport

Hay que considerar que los conciertos requieren de una exigencia física muy elevada, tanto para poder actuar en adecuadas condiciones como para interactuar con el público activamente. Una preparación mínima siempre es necesaria.

A su nueva rutina física le acompañó también una alimentaria; hoy en día Merche intenta comer únicamente productos orgánicos, que no estén procesados. Esto se debe, en parte, a que ha de cuidar su dieta ya que sufre hipotiroidismo.

Asimismo, Merche explica que la cocina es una de sus aficiones. Los platos que más disfruta preparando son pucheros y guisos de verduras, pero también salmorejo y boletus a la parmesana. Esto le permite controlar todavía más sus comidas, pero aun así asegura que es algo con lo que tampoco se obsesiona.

La cantante gaditana Merche. / sport

Por otro lado, la cantante también habla sobre la estética y defiende que no es necesario hacer grandes desembolsos de dinero para cuidarse. Considera que mantener la piel limpia e hidratada es más que suficiente.

En definitiva, Merche muestra cómo ha sabido adaptarse al paso del tiempo. Si bien antes podía permitirse ciertos excesos sin preocuparse demasiado por la alimentación o el ejercicio, ese ya no es el caso actualmente.

Pero sus comentarios no muestran a una persona obsesionada con el fitness, las dietas o los cánones de belleza. Muestran a una persona que, simplemente, ha sabido qué cambios hacer en su rutina para mantenerse bien en su día a día. Y eso, al final, es lo que más agradece nuestra salud.