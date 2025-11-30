De menor no acompañado a referente del trail: la historia de Shahid Ashraf que llega al cine

El Palau Macaya en Barcelona se llenó para el estreno de “Cambiando Vidas”, el nuevo documental producido por Salomon, que relata la historia de Shahid Ashraf, un joven que llegó a Barcelona como menor no acompañado y que ha encontrado en el trail running no solo una disciplina deportiva, sino una forma de reconstruir su vida. Más de 80 asistentes llenaron el auditorio, entre ellos el secretari general del Departament d’Esports, Abel Garcia, y Marie Accambray, directora de la Salomon Foundation.

La proyección, seguida de un coloquio con el propio Shahid, abrió una conversación honesta sobre el deporte como herramienta de inclusión. Su relato, directo y sin artificios, puso el foco en cómo un simple dorsal puede convertirse en un punto de inflexión vital. “Nunca me había podido llegar a imaginar que un dorsal me cambiaría la vida”, confesó visiblemente emocionado.

Imagen de la presentación del documental / ORIOL GONZALVO

“Cambiando Vidas” reconstruye el camino de Shahid desde su llegada desde Pakistán hasta su participación en retos tan icónicos como la Salomon Ultra Pirineu, uno de los momentos más duros y simbólicos de su trayectoria. A lo largo del metraje, se muestra cómo el trail running —con su crudeza, su soledad y su belleza— puede convertirse en un espacio de resiliencia para quienes buscan un nuevo comienzo.

De ese mismo proceso personal nació Enforma Inspira, el proyecto social impulsado por Shahid y apoyado por la Salomon Foundation. La iniciativa ofrece acompañamiento y oportunidades deportivas y formativas a jóvenes tutelados y extutelados, un colectivo que a menudo se ve abocado a la vulnerabilidad. Lo que comenzó en Barcelona ha crecido hasta llegar a Bilbao y Madrid, por donde han pasado ya más de 500 jóvenes. El proyecto busca replicar el camino que transformó a Shahid: descubrir el deporte como una herramienta que abre puertas, genera pertenencia y refuerza la autoestima.

Durante la charla posterior, Abel Garcia subrayó el papel del deporte como catalizador de segundas oportunidades: “Tenemos una oportunidad muy grande de recuperar a jóvenes a los que el sistema no ha sabido acompañar. El deporte es un gran integrador”. Sus palabras encajaron con el espíritu del documental y con la misión renovada de la Salomon Foundation, que desde 2023 apoya también iniciativas comunitarias que facilitan el acceso al aire libre a colectivos excluidos.

“Cambiando Vidas” no es solo la historia de Shahid; es el testimonio de lo que ocurre cuando alguien encuentra el apoyo justo en el momento preciso. Un recordatorio de que correr, a veces, puede ser mucho más que avanzar: puede ser empezar de nuevo.