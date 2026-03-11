Los mejores shake out runs antes de la Maratón de Barcelona: fechas, horarios y recorridos

Bimbo Breakfast Run Barcelona by Hoka (evento oficial)

El shake out run oficial de la maratón vuelve a reunir a miles de corredores el día previo a la carrera.

Ubicación: Torres Puig i Cadafalch

Torres Puig i Cadafalch Fecha: 14 de marzo - 9:30hs

14 de marzo - 9:30hs Inscripción: gratuita (limitada a 2.000 plazas)

CriCri Pre-Maraton Community Run

Una de las comunidades más grandes de la ciudad se suma a la oferta de eventos. Una propuesta de rodaje comunitario pensado para activar el cuerpo sin cargar demasiado las piernas. El entrenamiento incluirá Activación, concejos pre-carrera y desayuno.

Ubicación: Plaça Bonanova 2

Plaça Bonanova 2 Fecha: Sábado 14 - 9:30hs

Social Run en la Feria del Corredor

Dentro de la propia feria del evento también se organiza un rodaje colectivo para quienes recogen el dorsal. El recorrido irá desde la feria hasta Plaza Drassanes y vuelta al punto de partida, donde los corredores podrán disfrutar de actividades de recuperación.

Ubicación: stand de Compex (Pabellón 7 – Fira del Corredor)

stand de Compex (Pabellón 7 – Fira del Corredor) Fecha: 14 de marzo - 10:00hs

Activación Bikila Barcelona

La tienda especializada en running también organiza una activación previa a la maratón. El evento incluye charla sobre nutrición, rodaje, ejercicios de movilidad y bebida recovery

Ubicación: Bikila Barcelona

Bikila Barcelona Fecha: 14 de marzo - 10:30hs

Oysho junto a Bar Bocata. La comunidad toma la ciudad

La marca de ropa organiza un circuito muy suave con desayuno en Bar Bocata para recuperar energías. Un rodaje muy light para soltar pierna, bajar pulsaciones y disfrutar del running en equipo.

Ubicación : Bar Bocata 2 – Diagonal 343

: Bar Bocata 2 – Diagonal 343 Fecha: 14 de marzo - 10:00hs

Razze Club x VitaCoco

Entrenamiento corto con ambiente festivo organizado por la comunidad Razze Club.

Ubicación : Carrer de Floridablanca 94

: Carrer de Floridablanca 94 Fecha: 14 de marzo - 9:30hs

Puma activa la semana del running

La marca alemana también participa en la previa del maratón con un espacio dedicado al entrenamiento y test de producto. El proyecto, impulsado por Puma, se desarrolla del 8 al 21 de marzo en el Club Natació Atlètic-Barceloneta, con sesiones diarias, encuentros con corredores y pruebas de material. Uno de los focos del espacio es el test de las nuevas Puma Deviate NITRO 4, diseñadas para mejorar el retorno de energía y la estabilidad en carrera.