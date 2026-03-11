Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores shake out runs antes de la Maratón de Barcelona: fechas, horarios y recorridos

El sábado previo a la Maratón, Barcelona se llena de shake out runs y rodajes suaves pensados para soltar piernas, activar músculos y vivir la previa del maratón en comunidad. Activaciones de marcas y clubes locales, descubre todas las opciones para disfrutar del running antes de la gran carrera.

Puma instaló una Run House abierta del 8 al 21 de marzo

Puma instaló una Run House abierta del 8 al 21 de marzo / Puma

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Juan Manuel Rodríguez Cifre

El fin de semana de la Maratón de Barcelona no solo se vive el domingo en los 42,195 km. El sábado previo la ciudad se llena de shake out runs, rodajes suaves pensados para activar piernas, conocer a otros corredores y empezar a sentir el ambiente de carrera.

Desde el evento oficial hasta salidas organizadas por marcas y comunidades runner, Barcelona ofrece múltiples opciones para soltar piernas antes del gran día.

¿Por qué hacer un shake out run antes del maratón?

Los rodajes suaves el día previo ayudan a activar la musculatura, reducir la tensión previa a la carrera, comprobar sensaciones y compartir el ambiente del maratón con otros corredores. Por eso cada vez más atletas incluyen este tipo de sesiones en su rutina antes de enfrentarse a los 42 kilómetros.

Shakout Runs Maratón de Barcelona

Bimbo Breakfast Run Barcelona by Hoka (evento oficial)

El shake out run oficial de la maratón vuelve a reunir a miles de corredores el día previo a la carrera.

  • Ubicación: Torres Puig i Cadafalch
  • Fecha: 14 de marzo - 9:30hs
  • Inscripción: gratuita (limitada a 2.000 plazas)

CriCri Pre-Maraton Community Run

Una de las comunidades más grandes de la ciudad se suma a la oferta de eventos. Una propuesta de rodaje comunitario pensado para activar el cuerpo sin cargar demasiado las piernas. El entrenamiento incluirá Activación, concejos pre-carrera y desayuno.

  • Ubicación: Plaça Bonanova 2
  • Fecha: Sábado 14 - 9:30hs

Social Run en la Feria del Corredor

Dentro de la propia feria del evento también se organiza un rodaje colectivo para quienes recogen el dorsal. El recorrido irá desde la feria hasta Plaza Drassanes y vuelta al punto de partida, donde los corredores podrán disfrutar de actividades de recuperación.

  • Ubicación: stand de Compex (Pabellón 7 – Fira del Corredor)
  • Fecha: 14 de marzo - 10:00hs

Activación Bikila Barcelona

La tienda especializada en running también organiza una activación previa a la maratón. El evento incluye charla sobre nutrición, rodaje, ejercicios de movilidad y bebida recovery

  • Ubicación: Bikila Barcelona
  • Fecha: 14 de marzo - 10:30hs

Oysho junto a Bar Bocata. La comunidad toma la ciudad

La marca de ropa organiza un circuito muy suave con desayuno en Bar Bocata para recuperar energías. Un rodaje muy light para soltar pierna, bajar pulsaciones y disfrutar del running en equipo.

  • Ubicación: Bar Bocata 2 – Diagonal 343
  • Fecha: 14 de marzo - 10:00hs

Razze Club x VitaCoco

Entrenamiento corto con ambiente festivo organizado por la comunidad Razze Club.

  • Ubicación: Carrer de Floridablanca 94
  • Fecha: 14 de marzo - 9:30hs

Puma activa la semana del running

La marca alemana también participa en la previa del maratón con un espacio dedicado al entrenamiento y test de producto. El proyecto, impulsado por Puma, se desarrolla del 8 al 21 de marzo en el Club Natació Atlètic-Barceloneta, con sesiones diarias, encuentros con corredores y pruebas de material. Uno de los focos del espacio es el test de las nuevas Puma Deviate NITRO 4, diseñadas para mejorar el retorno de energía y la estabilidad en carrera.

