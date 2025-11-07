TRAIL
Los 10 mejores senderos de trail cerca de Barcelona (para todos los niveles)
Desde paseos suaves con vistas hasta rutas técnicas de montaña: los senderos cerca de Barcelona para todos los niveles de trail
A pocos kilómetros de la ciudad hay un auténtico paraíso para los amantes del trail running. Barcelona combina mar y montaña, asfalto y bosque, y ofrece rutas espectaculares para correr por senderos sin necesidad de hacer un largo viaje.
Desde los caminos suaves de Collserola hasta las pendientes del Montseny, la provincia es una escuela natural para quienes buscan desnivel, vistas y desconexión.
Aquí recopilamos diez rutas imprescindibles —algunas clásicas, otras menos conocidas— para entrenar o disfrutar de una escapada runner en plena naturaleza.
1. Carretera de les Aigües (Collserola)
- Distancia: 17 km (ida y vuelta)
- Desnivel: 100 m
- Nivel: Iniciación
- El balcón de Barcelona. Un clásico para principiantes: pista ancha, vistas al mar y conexión con otros senderos del parque. Ideal para rodajes suaves o series de subida.
2. Turó del Puig Madrona (Sant Cugat – Valldoreix)
- Distancia: 12 km
- Desnivel: 350 m
- Nivel: Medio
- Entre bosques de pinos y encinas, combina tramos técnicos con zonas rápidas. Perfecta para practicar transiciones entre correr y caminar.
3. Puig Castellar y Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet)
- Distancia: 14 km
- Desnivel: 450 m
- Nivel: Medio
- Rutas con historia: pasa junto al poblado íbero de Puig Castellar y ofrece panorámicas únicas del Besòs y el litoral.
4. Montjuïc Trail Urbano
- Distancia: 8 km
- Desnivel: 200 m
- Nivel: Iniciación
- El trail más urbano de la lista. Escaleras, caminos y vistas al puerto. Perfecto para entrenamientos exprés antes o después del trabajo.
5. Serralada de Marina – Conreria
- Distancia: 18 km
- Desnivel: 700 m
- Nivel: Medio
- Una ruta que conecta Tiana, Montalegre y la Conreria, combinando pista y sendero. Ideal para medias distancias con desnivel moderado.
6. Parc Natural del Montseny – Matagalls
- Distancia: 14 km (hasta la cima)
- Desnivel: 1.200 m
- Nivel: Avanzado
- El Montseny es el gran clásico catalán. La subida al Matagalls desde Sant Marçal o Collformic es dura pero espectacular, con bosque, prado y vistas al Pirineo.
7. Parc del Garraf – Les Agulles
- Distancia: 15 km
- Desnivel: 600 m
- Nivel: Medio
- Terreno seco y rocoso con aroma mediterráneo. Ideal para quienes buscan sol, silencio y técnica. Mejor evitar las horas centrales del verano.
8. Montserrat – Sant Jeroni
- Distancia: 12 km
- Desnivel: 1.000 m
- Nivel: Avanzado
- Icono absoluto del trail catalán. Pendientes exigentes y una cima que recompensa el esfuerzo con una de las vistas más impresionantes de Cataluña.
9. Cingles de Bertí (Centelles – Sant Miquel del Fai)
- Distancia: 17 km
- Desnivel: 800 m
- Nivel: Medio-alto
- Ruta poco masificada y de gran belleza. Alterna pista, roca y tramos de bosque húmedo. Perfecta para entrenar desnivel sin alejarse de la ciudad.
10. Parc del Corredor – Sant Celoni
- Distancia: 20 km
- Desnivel: 600 m
- Nivel: Medio
- Ideal para tiradas largas. Senderos fluidos, desnivel amable y vegetación frondosa. Excelente opción para preparar carreras de media distancia.
Barcelona es mucho más que asfalto y playa. Entre Collserola, el Garraf y el Montseny se esconde un terreno perfecto para descubrir el trail y el running sin dejar la ciudad atrás.
