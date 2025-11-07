Los 10 mejores senderos de trail cerca de Barcelona (para todos los niveles)

A pocos kilómetros de la ciudad hay un auténtico paraíso para los amantes del trail running. Barcelona combina mar y montaña, asfalto y bosque, y ofrece rutas espectaculares para correr por senderos sin necesidad de hacer un largo viaje.

Desde los caminos suaves de Collserola hasta las pendientes del Montseny, la provincia es una escuela natural para quienes buscan desnivel, vistas y desconexión.

Aquí recopilamos diez rutas imprescindibles —algunas clásicas, otras menos conocidas— para entrenar o disfrutar de una escapada runner en plena naturaleza.

1. Carretera de les Aigües (Collserola)

Distancia: 17 km (ida y vuelta)

17 km (ida y vuelta) Desnivel: 100 m

100 m Nivel: Iniciación

Iniciación El balcón de Barcelona. Un clásico para principiantes: pista ancha, vistas al mar y conexión con otros senderos del parque. Ideal para rodajes suaves o series de subida.

2. Turó del Puig Madrona (Sant Cugat – Valldoreix)

Distancia: 12 km

12 km Desnivel: 350 m

350 m Nivel: Medio

Medio Entre bosques de pinos y encinas, combina tramos técnicos con zonas rápidas. Perfecta para practicar transiciones entre correr y caminar.

3. Puig Castellar y Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet)

Distancia: 14 km

14 km Desnivel: 450 m

450 m Nivel: Medio

Medio Rutas con historia: pasa junto al poblado íbero de Puig Castellar y ofrece panorámicas únicas del Besòs y el litoral.

4. Montjuïc Trail Urbano

Distancia: 8 km

8 km Desnivel: 200 m

200 m Nivel: Iniciación

Iniciación El trail más urbano de la lista. Escaleras, caminos y vistas al puerto. Perfecto para entrenamientos exprés antes o después del trabajo.

5. Serralada de Marina – Conreria

Distancia: 18 km

18 km Desnivel: 700 m

700 m Nivel: Medio

Medio Una ruta que conecta Tiana, Montalegre y la Conreria, combinando pista y sendero. Ideal para medias distancias con desnivel moderado.

6. Parc Natural del Montseny – Matagalls

Distancia: 14 km (hasta la cima)

14 km (hasta la cima) Desnivel: 1.200 m

1.200 m Nivel: Avanzado

Avanzado El Montseny es el gran clásico catalán. La subida al Matagalls desde Sant Marçal o Collformic es dura pero espectacular, con bosque, prado y vistas al Pirineo.

7. Parc del Garraf – Les Agulles

Distancia: 15 km

15 km Desnivel: 600 m

600 m Nivel: Medio

Medio Terreno seco y rocoso con aroma mediterráneo. Ideal para quienes buscan sol, silencio y técnica. Mejor evitar las horas centrales del verano.

8. Montserrat – Sant Jeroni

Distancia: 12 km

12 km Desnivel: 1.000 m

1.000 m Nivel: Avanzado

Avanzado Icono absoluto del trail catalán. Pendientes exigentes y una cima que recompensa el esfuerzo con una de las vistas más impresionantes de Cataluña.

9. Cingles de Bertí (Centelles – Sant Miquel del Fai)

Distancia: 17 km

17 km Desnivel: 800 m

800 m Nivel: Medio-alto

Medio-alto Ruta poco masificada y de gran belleza. Alterna pista, roca y tramos de bosque húmedo. Perfecta para entrenar desnivel sin alejarse de la ciudad.

10. Parc del Corredor – Sant Celoni

Distancia: 20 km

20 km Desnivel: 600 m

600 m Nivel: Medio

Medio Ideal para tiradas largas. Senderos fluidos, desnivel amable y vegetación frondosa. Excelente opción para preparar carreras de media distancia.

Barcelona es mucho más que asfalto y playa. Entre Collserola, el Garraf y el Montseny se esconde un terreno perfecto para descubrir el trail y el running sin dejar la ciudad atrás.