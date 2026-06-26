La mejor rutina de abdominales que puedes hacer de pie y en tan solo 10 minutos

¿Ejercitar abdominales de pie? Aunque no te lo creas, estos ejercicios funcionan perfectamente porque obligan al core a estabilizar el cuerpo mientras te mueves, no solo a flexionarlo como en los ejercicios clásicos en el suelo. En una rutina corta puedes trabajar abdomen, equilibrio, postura y coordinación a la vez, lo que la convierte en una opción muy práctica para quien quiere entrenar sin pasar mucho tiempo en la esterilla.

Por qué los abdominales de pie sí sirven

El core no trabaja solo cuando haces crunches o planchas. También se activa cuando mantienes la postura, cargas peso, giras el tronco o levantas los brazos por encima de la cabeza. Ahí el abdomen actúa como un freno y un estabilizador, y eso lo hace especialmente útil en movimientos de pie.

Además, entrenar el core de pie se parece más a los movimientos que de verdad hacemos en la vida real. Levantar bolsas, agacharte, girar el tronco o cargar peso son gestos que casi siempre ocurren en posición erguida. Por eso este tipo de ejercicios no solo ayudan a marcar el abdomen, sino también a moverte mejor y con más control.

Los 5 mejores ejercicios

La marcha goblet consiste en sujetar una mancuerna con ambas manos, pegada al pecho, como si estuvieras haciendo una sentadilla goblet pero mientras caminas. Desde esa posición, elevas una rodilla y luego la otra, alternando de forma controlada sin mover el tronco.

Abdominales / Libre

El segundo es la sentadilla frontal con press. Aquí partes también con un peso delante del pecho, pero en vez de caminar haces una sentadilla y, al subir, empujas el peso por encima de la cabeza. Luego lo bajas de nuevo al pecho para repetir la secuencia.

El pase de peso con control consiste en pasar una carga de una mano a otra o desplazar un peso alrededor del cuerpo con calma, sin perder estabilidad. Puede hacerse de varias formas, pero la idea es siempre la misma: el cuerpo debe resistir mientras el peso se mueve.

Los molinos, también conocidos como windmills, se hacen normalmente con una pesa en una mano mientras la otra se mantiene arriba o en posición de apoyo. Desde ahí, inclinas el tronco hacia un lado, empujando la cadera hacia atrás y manteniendo siempre la mirada en el peso.

Por último, la sentadilla lateral con elevación frontal. En este ejercicio das un paso lateral o haces una sentadilla hacia un lado mientras elevas los brazos al frente con una carga ligera o incluso sin peso. La combinación de desplazamiento lateral y elevación frontal obliga al abdomen a trabajar para que el cuerpo no se desplace de más.