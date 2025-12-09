La mejor música para correr según los expertos: "Cuanto más rápida sea la melodía, mejor será el rendimiento"

La motivación es una parte fundamental del ejercicio físico. No importa si eres deportista de alto rendimiento o un aficionado, sin motivación te será mucho más complicado conseguir tus objetivos.

La música puede darte un impulso adicional para alcanzar la meta, no abandonar el ejercicio e incluso, comenzar el entrenamiento. En la actualidad, los auriculares se han convertido en uno de los complementos más importantes para muchos corredores.

No obstante, no es lo mismo escuchar tu canción favorita que un artista que no te gusta. Leane Hall, entrenadora y psicóloga australiana, ha liderado una investigación que indica que los géneros musicales afectan de manera distinta durante la actividad física.

"Parte de esto se reduce a gustos personales, pero en realidad lo importante son los sentimientos que este tipo de música te genera", apuntó la investigadora. Según los resultados, los estilos más recomendados son: pop, rock y heavy metal.

En contraparte, el estudio señala que los géneros menos efectivos para entrenar son: reggae, música clásica y ópera. Durante cinco días, el rendimiento deportivo de los usuarios fue evaluado con diferentes géneros musicales.

El experimento concluyó que el ritmo de la música tiene influencia en la intensidad que proyecta el deportista. Además, si la melodía concuerda con el estado de ánimo del corredor el efecto aumenta considerablemente.

Según otro estudio de la Universidad de Brunel, escuchar música mientras corres puede incrementar un 15% el rendimiento. Por otro lado, la entrenadora personal Tanya Poppet declaró al sitio web 'El Destape' que "cuanto más rápida sea la melodía, mejor será el rendimiento".

La especialista explica que de esta manera "el cerebro recibe más estímulos y mejora las capacidades físicas". En el artículo, Poppet concluye que "si pones música que te motive, el rendimiento mejorará considerablemente".