“Si todo sale como quiero, puedo ser el mejor del mundo, y espero poder demostrarlo este domingo y también en Kona”

Tranquilo, relajado, y con una confianza en sí mismo propia de los que saben que son capaces de grandes cosas. Así se ha mostrado este viernes el triatleta Sam Laidlow, vigente campeón del mundo IRONMAN, durante la rueda de prensa previa al IRONMAN Vitoria-Gasteiz que se celebra este domingo 14 de julio en la capital alavesa. El año pasado el francés se convirtió en el campeón más joven de la historia, tras su triunfo en Niza, con tan solo 24 años. De cara a esta temporada, Laidlow lo tiene claro, y afirma con rotundidad que pretende repetir victoria en el Vinfast IRONMAN Kailua-Kona del 26 de octubre.

Después de la presentación, que ha reunido a algunos de los triatletas de élite que estarán en la línea de salida el domingo, Sam Laidlow nos ha dedicado unos minutos para hablar sobre la carrera de Vitoria-Gasteiz y sobre cómo afronta el resto de la temporada.

El francés, que lleva varios meses entrenando bien, ha asegurado que “me siento bien, y siento que voy en la dirección correcta. Por supuesto, un IRONMAN siempre es un misterio, es una prueba muy larga, así que puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, estoy en un buen lugar, similar al que estaba en los Campeonatos del Mundo del año pasado. Así que, si tengo un buen día, estaré contento y espero volver a casa con una victoria”.

LOS NÚMEROS PARA VITORIA

Respecto a sus objetivos para la carrera de Vitoria-Gasteiz, Laidlow ha afirmado que tanto los números que tiene en la cabeza como la estrategia están claros. "En natación es difícil de decir, no se trata realmente del ritmo, sino de salir en cabeza y no gastar demasiada energía, y también intentar romper un poco el grupo”. En cuanto al segmento ciclista, el circuito de la capital alavesa destaca por tener un recorrido con muchas subidas y bajadas por lo que "tener una potencia normalizada alta es bastante importante, así que quizás diría que iré entre 315 o 320 vatios de potencia media”. Por su parte la maratón tiene muchas curvas y quiebros, “así que creo que la velocidad media será bastante baja, pero me gustaría correr cerca de las 2 horas y 40 minutos”.

Uno de los encantos del IRONMAN Vitoria-Gasteiz es, sin duda, ver cómo se entrega el público, cómo animan de principio a fin a todos los participantes. Para Laidlow este hecho es una sorpresa y una agradable noticia, y afirma que “cuando llegué y vi el recorrido, me di cuenta de en qué se puede convertir esto. Estoy deseando que los españoles griten"¡venga¡" y "¡ánimo!" (ríe)”.

LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

Con casi 70 triatletas de élite, con grandes nombres compitiendo por la victoria, el francés no tiene claro quiénes pueden ponerle más problemas el domingo, aunque afirma que “creo que Mathias Petersen, Kristian Høgenhaug, Robert Wilkowiecki, y David McNamee, que ya ha subido al podio en Kona, y es un corredor muy bueno... También Alberto Moreno es un corredor muy fuerte, y sin duda Cameron Wurf es excelente en la bicicleta”

A POR KONA

De cara al resto de la temporada, y a intentar revalidar el título de Campeón del Mundo, Laidlow se ha mostrado confiado y tranquilo, y ha afirmado que “voy a intentar disfrutar del proceso lo máximo posible. Una de las cosas que más me gustan es esforzarme al máximo, y con mi equipo intentar conseguir un objetivo. Voy a estar en Kona un mes antes de la carrera, llevando una vida muy sencilla, entrenando mucho, durmiendo bien, sin hacer ninguna locura, nada diferente del año pasado, porque está claro que eso me llevó donde tenía que estar”. En este sentido, el francés se ha mostrado seguro de que, si llega a la final con un buen entrenamiento, y sin contratiempos, nadie podrá ganarle. De hecho, ha asegurado que hace tiempo que se siente así, “de lo contrario no habría llegado a la cima. Creo que necesitas esa creencia para llegar a lo más alto. No me levanto todas las mañanas sintiéndome así, por supuesto, pero tengo la confianza de que si todo sale como quiero, puedo ser el mejor del mundo, y espero poder demostrarlo este domingo y también en Kona”.