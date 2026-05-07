Megan Rossi, doctora, avisa sobre los probióticos: "La mayoría no funcionan, pero hay suplementos que pueden cambiar tu salud intestinal"

La doctora Megan Rossi, una conocida investigadora especializada en salud intestinal y conocida internacionalmente como 'The Gut Health Doctor', ha lanzado una contundente advertencia sobre el mercado de los probióticos. Según explica, gran parte de los suplementos que se venden actualmente no cuentan con suficiente respaldo científico y, en muchos casos, apenas producen efectos reales en la salud.

"La mayoría de los probióticos son mezclas genéricas formuladas sin evidencia sólida", asegura Rossi. La especialista sostiene que no todas las bacterias cumplen la misma función y que utilizar cualquier probiótico sin tener en cuenta el problema específico puede ser inútil.

Con el objetivo de cambiar esta situación, la doctora ha desarrollado una nueva línea de suplementos llamada Smart Strains, basada en cepas concretas y dosis clínicamente estudiadas. La gama está diseñada para actuar sobre necesidades específicas relacionadas con la microbiota intestinal.

Entre los productos destacan fórmulas pensadas para personas que toman antibióticos, para reforzar el sistema inmunitario, para bebés con problemas digestivos y también para el equilibrio de la microbiota vaginal.

Los probióticos y prebióticos ayudan a controlar las bacterias intestinales. / Freepik.

Rossi explica que cada bacteria tiene una función distinta y necesita una cantidad determinada para ser efectiva. "No tomarías hierro para solucionar una deficiencia de vitamina D, así que tampoco deberías usar un probiótico genérico para cualquier problema intestinal", señala.

Uno de los suplementos más destacados de la colección está dirigido a quienes siguen tratamientos con antibióticos, ya que estos medicamentos pueden alterar gravemente la flora intestinal.

El producto incorpora la cepa Lactobacillus rhamnosus GG, una de las más estudiadas del mundo y recomendada por diferentes organismos internacionales.

Megan Rossi insiste en que el futuro de la salud intestinal pasa por tratamientos más personalizados y respaldados por evidencia científica. Para ella, el objetivo es simple: ofrecer suplementos eficaces y alejados de las falsas promesas que dominan actualmente el mercado de los probióticos.