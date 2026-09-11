Megan Eckert, primera mujer en superar los 1.000 km corriendo durante seis días

Megan Eckert, atleta del equipo de Mount to Coast, ha vuelto a hacer historia en el ultrafondo. La corredora estadounidense se impuso en el Campeonato del Mundo EMU-GOMU de 6 días, celebrado en Hungría, tras recorrer 1.024,319 kilómetros en 144 horas de carrera continua.

Con este resultado, Eckert ha sumado 54 kilómetros a su propio récord del mundo, establecido el año pasado, y se ha convertido en la primera mujer de la historia en superar la barrera de los 1.000 kilómetros dentro de las 144 horas de competición.

Lo más destacable de la actuación de Eckert no fue solo la distancia total, sino la regularidad de su ritmo. Mientras la mayoría de corredores en pruebas de esta duración sufren una notable caída de rendimiento a partir de las 108 horas, ella mantuvo un ritmo prácticamente constante hasta el final, alternando siestas de apenas 15 minutos con descansos de dos horas para dormir, lo justo para seguir avanzando con la mente despejada.

Esta nueva gesta llega apenas dos días después de que Eckert anunciara públicamente su doble objetivo antes de viajar a Hungría: superar su propio récord mundial y arrebatar a Fejes la plusmarca estadounidense. Lo cumplió con creces, y lo hizo además coronando una temporada en la que ya había sido tercera en la Cocodona 250 y ganadora de la Vermont 100, dos de las citas más exigentes del calendario de ultradistancia estadounidense.

Para esta carrera contó con el apoyo de su marido, Joe Eckert, y del asesor de ritmo Mike Dobies, quien paradójicamente había formado parte del equipo que ayudó a Fejes a establecer el récord que ahora Eckert ha superado.

Además de su nueva plusmarca mundial, la atleta también estableció un nuevo récord absoluto estadounidense, superando a corredores de ambos sexos, y batió múltiples récords adicionales durante la prueba.

Corrió con la R1 de Mount to Coast

En esta nueva gesta, Eckert volvió a contar con el apoyo de las Mount to Coast R1, las mismas zapatillas que la acompañaron el año pasado. Diseñadas específicamente para el running de ultradistancia en asfalto, ofrecen una amortiguación fiable para las carreras más largas sin renunciar a la ligereza.

Su sistema de doble cordón TUNEDFIT permite un ajuste independiente del antepié y el mediopié, garantizando comodidad desde el primer hasta el último kilómetro.

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Desde Mount to Coast resumen así la filosofía detrás de este nuevo hito: minimizar la carga y maximizar el rendimiento, con una zapatilla ya lista para perseguir el próximo récord.