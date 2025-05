Medio millar de nadadores en la MARNATON eDreams by ME Sitges Terramar

Más de medio millar de nadadores y nadadoras se han concentrado este sábado 17 de mayo en Sitges para disputar la MARNATON eDreams by Hotel ME Sitges Terramar. Con dos opciones de distancia, 2 km y 4,5 km, la prueba ha arrancado a las 9 horas, con salidas desde la Playa de la Fragata (2 km) y la Playa del Far de Sant Cristòfol (4,5 km), y llegadas en la Playa de les Anquines, justo delante del Hotel ME Sitges Terramar. Por otro lado, unos 30 equipos han participado en los relevos de 4x200m, y unos cincuenta niños entre 5 y 13 años han disfrutado de la MARNATON Kids by SPORT.

“Ha sido una jornada redonda” ha afirmado David Campà, director de MARNATON. “Estamos encantados de volver a celebrar una travesía en Sitges, después de tantos años. Ha sido un éxito de participación, tanto es así que nos han quedado casi cien personas en lista de espera. Esto nos demuestra el potencial de crecimiento que tiene esta prueba” ha concluido Campà.

La llegada de la MARNATON eDreams by ME Sitges Terramar, con el hotel de fondo / ©Pablo Expósito

Los resultados

En la faceta deportiva, en la prueba de 4,5 km la victoria ha sido, una vez más, para Rafa Cabanillas (0:53:40). Cinco minutos por detrás han entrado el segundo y tercer clasificados, Albert Cortés (0:58:26) y Santi Pellejero (0:58:32). En categoría femenina Ona de Miguel también repite victoria (1:04:09) después de subir al podio en Formentera el pasado 3 de mayo. Carmen Crespo ha quedado segunda (1:04:16), mientras que Anna Serra ha sido tercera (1:04:22).

En los 2 km Mario Guillén ha sido primero (0:30:31), seguido de Daniel Ortiz (0:32:22) y Nil Puchol (0:32:34), mientras que en categoría femenina Maria Carbonell se ha llevado la victoria (0:37:01), seguida de Cristina Castellano (0:38:24) y Emma Bosch (0:40:29).

Próximas pruebas

El calendario de la Copa MARNATON eDreams sigue el próximo 7 de junio en Begur, para luego saltar a Sant Feliu de Guíxols el 28 de junio, a Cadaqués el 20 de septiembre, y finalmente a Ibiza el 11 de octubre donde, una vez más, cerrará la temporada por todo lo alto.

Más información e inscripciones, en la web oficial del circuito www.marnaton.com