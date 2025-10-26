Medio Maratón Valencia 2025: recorrido, calles cortadas y dónde ver por TV en directo

Hoy, domingo 26 de octubre, València se convierte de nuevo en el epicentro mundial del running. La ciudad del Turia acoge una nueva edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, una cita que reúne a 25.000 participantes llegados de todos los rincones del planeta. Organizada por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València, la prueba mantiene su circuito ultrarrápido y homologado, diseñado para favorecer las grandes marcas y seguir haciendo historia con nuevos récords personales y mundiales.

La salida se dará a las 8:25 horas en la Avenida dels Tarongers, junto a la Universitat Politècnica de València. El punto de llegada estará situado en el mismo lugar, junto a la Facultat d’Economia de la Universitat de València, donde se espera un ambiente espectacular y miles de personas animando durante toda la mañana.

El tiempo máximo oficial para completar la carrera será de 2 horas y 45 minutos, con cierre de meta previsto a las 12:20 horas. El circuito, completamente llano y con condiciones ideales para la velocidad, aspira a mantener a Valencia como una de las referencias internacionales del medio maratón.

El evento puede seguirse en directo y online desde las 08:15 horas a través del canal autonómico À Punt, con narración de Ximo Tamarit, comentarios de Ángel Hernández y Fernando Miñana, y entrevistas a pie de meta de Amparo Salmerón.

Medio Maratón Valencia 2025: recorrido completo

El circuito urbano de 21,0975 kilómetros, completamente llano, transcurre por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la Avenida del Puerto, la zona del Mestalla, la Gran Vía y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, antes de regresar a Tarongers.

Con temperaturas suaves y una altimetría mínima, la prueba mantiene su reputación como uno de los medios maratones más rápidos del planeta.

Recorrido / MVTA

Salidas por tandas y acceso a los cajones

Para garantizar la seguridad y fluidez, la organización establece salidas escalonadas según tiempos acreditados.

08:25 h: atletas hasta 1h19:59

08:30 h: entre 1h20:00 y 1h25:59

08:35 h: entre 1h26:00 y 1h33:59

08:48 h: entre 1h34:00 y 1h42:59

09:01 h: entre 1h43:00 y 1h49:59

09:14 h: entre 1h50:00 y 1h54:59

09:27 h: a partir de 1h55:00

Captura boxes / MVTA

Los atletas en silla de ruedas y con discapacidad visual podrán tomar la salida en las primeras oleadas. Cada corredor recibirá por email la información personalizada sobre su tanda y cajón.

Expo 21K Feria Valencia: dorsales, regalos y feria del corredor

La recogida de dorsales se realizará en Expo 21K Feria Valencia (Pabellón 5, Feria Valencia) los días viernes 24 y sábado 25 de octubre en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas.

Será necesario mostrar el código QR recibido por email junto con el DNI original. Además del dorsal con chip, cada participante recibirá una pulsera identificativa para acceder a la salida y recoger la medalla finisher.

Cómo llegar a Expo 21 / MVTA

La bolsa del corredor incluye la camiseta oficial Luanvi fabricada con poliéster reciclado y tecnología Skin4Run, además de productos como barritas energéticas, cacao, tortitas, vaselina, frutos secos o crema de masaje.

Camisetas oficiales del Medio Maratón Valencia / MVTA

Bolsa de carrera / MVTA

Tras la carrera, la bolsa postmeta ofrecerá agua, Aquarius, fruta fresca, barrita Enervit y medalla finisher.

Bolsa postmeta / MVTA

Transporte y accesos

La organización recomienda llegar con antelación y usar transporte público.

Metro: Línea 4 (tranvía) con parada en Tarongers o línea 2 (Carolines/Fira).

Línea 4 (tranvía) con parada en Tarongers o línea 2 (Carolines/Fira). Autobús EMT: líneas hacia Camins al Grau o Ciutat de les Arts.

líneas hacia Camins al Grau o Ciutat de les Arts. Aparcamientos: disponibles en la UPV (1.000 plazas, de 6:00 a 14:00), en el Centro Comercial Arena (1.250 plazas) y junto al Estadio de Mestalla (plazas limitadas).

disponibles en la UPV (1.000 plazas, de 6:00 a 14:00), en el (1.250 plazas) y junto al (plazas limitadas). Los accesos en coche estarán restringidos desde las 4:30 h en varios puntos del Bulevar Norte y Tarongers.

Transportes para llegar a la zona de salida / MVTA

Cómo llegar a la salida / MVTA

Avituallamientos y animación

La prueba contará con cuatro puntos de avituallamiento líquido (km 5,4 – 10,4 – 15,5 – 19,4) con agua y Aquarius, además de gel energético Enervit en el km 15,2.

En meta se ofrecerá avituallamiento sólido. Más de 60 puntos de animación, con bandas, fallas y charangas, acompañarán a los corredores durante todo el recorrido.

Guardarropa, duchas y servicios

El guardarropa (solo para quienes lo contrataron previamente) estará ubicado junto a la rotonda del Mirador, en el inicio de Tarongers. Habrá baños portátiles en salida, meta y avituallamientos, y servicio de duchas gratuitas en el Polideportivo de Benimaclet entre las 10:00 y las 14:00 h.

Como colofón, la tradicional 21K Medal Party se celebrará la tarde del domingo en el Umbracle, dentro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con entrada gratuita para los corredores. Música, gastronomía y buen ambiente para cerrar la gran fiesta del running.