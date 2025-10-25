RUNNING
Media Maratón Valencia 2025: horario, recorrido, calles cortadas y dónde ver por TV en directo
Valencia se prepara para recibir este domingo 26 de octubre a 25.000 corredores en la Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Consulta el horario de salida, el recorrido, cómo recoger tu dorsal y todos los servicios disponibles
El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 ya está aquí. Este domingo 26 de octubre, la capital del Turia volverá a convertirse en el epicentro mundial del running con una cita que reúne a 25.000 corredores y corredoras procedentes de todo el mundo. La prueba, organizada por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València, mantiene su circuito ultrarrápido, homologado y diseñado para seguir batiendo marcas personales y récords.
La salida se dará a las 8:25 horas en la Avenida dels Tarongers, junto a la Universitat Politècnica de València. La meta estará ubicada en el mismo punto, junto a la Facultat d’Economia de la Universitat de València.
El tiempo máximo oficial para completar la carrera es de 2 horas y 45 minutos, con cierre de meta previsto a las 12:20 horas.
El recorrido del Medio Maratón Valencia 2025
El circuito urbano de 21,0975 kilómetros, completamente llano, transcurre por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la Avenida del Puerto, la zona del Mestalla, la Gran Vía y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, antes de regresar a Tarongers.
Con temperaturas suaves y una altimetría mínima, la prueba mantiene su reputación como uno de los medios maratones más rápidos del planeta.
Salidas por tandas y acceso a los cajones
Para garantizar la seguridad y fluidez, la organización establece salidas escalonadas según tiempos acreditados.
- 08:25 h: atletas hasta 1h19:59
- 08:30 h: entre 1h20:00 y 1h25:59
- 08:35 h: entre 1h26:00 y 1h33:59
- 08:48 h: entre 1h34:00 y 1h42:59
- 09:01 h: entre 1h43:00 y 1h49:59
- 09:14 h: entre 1h50:00 y 1h54:59
- 09:27 h: a partir de 1h55:00
Los atletas en silla de ruedas y con discapacidad visual podrán tomar la salida en las primeras oleadas. Cada corredor recibirá por email la información personalizada sobre su tanda y cajón.
Expo 21K Feria Valencia: dorsales, regalos y feria del corredor
La recogida de dorsales se realizará en Expo 21K Feria Valencia (Pabellón 5, Feria Valencia) los días viernes 24 y sábado 25 de octubre en horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas.
Será necesario mostrar el código QR recibido por email junto con el DNI original. Además del dorsal con chip, cada participante recibirá una pulsera identificativa para acceder a la salida y recoger la medalla finisher.
La bolsa del corredor incluye la camiseta oficial Luanvi fabricada con poliéster reciclado y tecnología Skin4Run, además de productos como barritas energéticas, cacao, tortitas, vaselina, frutos secos o crema de masaje.
Tras la carrera, la bolsa postmeta ofrecerá agua, Aquarius, fruta fresca, barrita Enervit y medalla finisher.
Transporte y accesos
La organización recomienda llegar con antelación y usar transporte público.
- Metro: Línea 4 (tranvía) con parada en Tarongers o línea 2 (Carolines/Fira).
- Autobús EMT: líneas hacia Camins al Grau o Ciutat de les Arts.
- Aparcamientos: disponibles en la UPV (1.000 plazas, de 6:00 a 14:00), en el Centro Comercial Arena (1.250 plazas) y junto al Estadio de Mestalla (plazas limitadas).
- Los accesos en coche estarán restringidos desde las 4:30 h en varios puntos del Bulevar Norte y Tarongers.
Avituallamientos y animación
La prueba contará con cuatro puntos de avituallamiento líquido (km 5,4 – 10,4 – 15,5 – 19,4) con agua y Aquarius, además de gel energético Enervit en el km 15,2.
En meta se ofrecerá avituallamiento sólido. Más de 60 puntos de animación, con bandas, fallas y charangas, acompañarán a los corredores durante todo el recorrido.
Guardarropa, duchas y servicios
El guardarropa (solo para quienes lo contrataron previamente) estará ubicado junto a la rotonda del Mirador, en el inicio de Tarongers. Habrá baños portátiles en salida, meta y avituallamientos, y servicio de duchas gratuitas en el Polideportivo de Benimaclet entre las 10:00 y las 14:00 h.
Como colofón, la tradicional 21K Medal Party se celebrará la tarde del domingo en el Umbracle, dentro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con entrada gratuita para los corredores. Música, gastronomía y buen ambiente para cerrar la gran fiesta del running.
