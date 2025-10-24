Medio Maratón Valencia 2025: análisis técnico y claves para volar bajo en la ciudad del running

El Medio Maratón de Valencia ya está en marcha. Un circuito diseñado para romper tus límites. Una invitación a desafiar tus piernas y tu mente en una de las rutas más planas y emblemáticas del calendario internacional. Hoy Sporty Hangover, analiza su recorrido, la gestión del esfuerzo y los puntos clave para aprovechar cada metro

es extremadamente llano, con apenas 20 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo. Esto lo convierte en un circuito perfecto para mantener un ritmo constante y buscar mejor marca personal.

El recorrido combina grandes avenidas largas —ideales para estabilizar el paso— con un breve tramo más revirado por el centro de la ciudad, que, aun así, evita el callejeo estrecho y mantiene la fluidez. Todo ello sin perder los grandes emblemas de Valencia, que acompañan al corredor en una ruta tan rápida como visual.

La salida y llegada están ubicadas en la Avinguda dels Tarongers, en plena Universitat de València, un espacio amplio y cómodo para los miles de participantes. Los primeros 4,5 kilómetros discurren por la zona norte hasta el Museu de Belles Arts, siguiendo el cauce del Riu Turia hacia el estadio de atletismo y la Plaça Espanya, punto más alto del circuito (km 8).

A partir de ahí, el terreno se suaviza, rodeando el casco histórico y, poco antes del km 13 (Plaça dels Bous), inicia un descenso ligero hasta el Museu de les Ciències, donde el recorrido se nivela completamente para los últimos kilómetros. Desde el km 16 hasta meta, todo es llano: velocidad pura.

Gestión del esfuerzo El circuito es ideal para una estrategia de ritmo sostenido. La clave está en mantener una zona 3 de esfuerzo (intensidad media estable) y ajustar según el viento, probablemente el único rival del día. Lo has entrenado, lo conoces, lo dominas. Cero dudas. Máxima confianza. Tramo 1: Salida – km 8 Claves: salida multitudinaria y ligera tendencia de subida. Las primeras calles son anchas, largas y algo expuestas al viento. No te obsesiones con el ritmo al principio: deja que el cuerpo encuentre su cadencia y utiliza los puntos kilométricos oficiales (el GPS puede fallar por la densidad de corredores). Consejo: aprovecha el grupo para protegerte del viento y toma el primer gel antes de llegar a Plaça Espanya. Hay un avituallamiento en el km 5,4: úsalo solo si hace calor o hay humedad alta. Tramo 2: km 8 – 14 Claves: tramo llano, protegido y técnico. Zona más revirada, ideal para mantener un ritmo controlado. El avituallamiento del km 10,4 es perfecto para un trago de isotónico y una pastilla de sales. El viento puede hacerse notar entre los km 10 y 11,5. Consejo: toma tu segundo gel tras pasar Plaça dels Bous (km 13) y mantén la concentración. Este es el momento de construir tu carrera. Tramo 3: km 14 – 21 Claves: largas rectas, exposición al viento y final de pura velocidad. En esta parte vuelves a estar expuesto al viento, pero el paisaje lo compensa. Pasarás junto al Museu de les Ciències y la Marina de València, dos lugares icónicos que te impulsarán hasta la meta. En el km 15,2 encontrarás un punto con geles Enervit, y justo después, un avituallamiento ideal para beber un trago final de isotónico o agua. El último está en el km 19, por si vas al límite. Consejo: visualiza la llegada desde el km 18. Las dos últimas rectas, de un kilómetro cada una, son para disfrutar y levantar los brazos en la Universitat de València.

📍 Mapa oficial del recorrido:

👉 Plano recorrido 21K 2025 (PDF)

El Medio Maratón de Valencia 2025 es una cita para volar. Un recorrido rápido, limpio y visualmente espectacular, donde el viento puede ser tu único enemigo y la confianza, tu mejor aliada.

Correr en Valencia es más que buscar una marca: es sentir una ciudad que vive, respira y celebra el running como ninguna otra.