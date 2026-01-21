El Medio Maratón de Sevilla garantizará el dorsal de 2027 a los corredores afectados por el cierre ferroviario

El Medio Maratón de Sevilla, que se disputa este domingo 25 de enero con un récord de 20.000 inscritos, ha tomado una decisión excepcional para dar respuesta a la situación provocada por el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, que ha causado hasta el momento 43 víctimas mortales.

Ante el cierre de varias líneas ferroviarias que conectan el sur de la Península con el resto del país, especialmente a través del nodo de Madrid, la organización ha confirmado que transferirá automáticamente el dorsal a la edición de 2027 a todos aquellos corredores que no puedan desplazarse hasta Sevilla este fin de semana.

La medida afecta especialmente a los participantes procedentes de fuera de la provincia. Solo un 25% de los inscritos, algo menos de 5.000 corredores, son sevillanos, mientras que más de 15.000 tenían previsto viajar desde otros puntos del país para tomar la salida.

La decisión llega después de que la organización se viera desbordada por las solicitudes de atletas que, en los últimos días, se han encontrado con graves problemas logísticos tras la cancelación de los trenes con los que pensaban desplazarse a la capital andaluza.

Noticias relacionadas

Desde el Medio Maratón de Sevilla se ha querido priorizar la comprensión y el respeto hacia una situación ajena al evento, garantizando que ningún corredor pierda su dorsal por causas de fuerza mayor y manteniendo el compromiso con una de las pruebas más multitudinarias y rápidas del calendario nacional.